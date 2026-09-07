Gerucht: Killzone Remaster of Remake in de maak

Volgens berichtgeving van de website MP1st lijkt het Nederlandse Guerrilla Games eindelijk weer eens aandacht te besteden aan de Killzone-franchise. Na jarenlang de focus te hebben gelegd op de Horizon-serie, wordt er naar verluid gewerkt aan een remake of remaster van Killzone.

Vandaag de dag kennen we Guerrilla Games vooral van games als Horizon Zero Dawn en Horizon Fobidden West, maar de studio werd op de consoles van PlayStation ooit groot met de Killzone-games. Het laatste wapenfeit voor die serie, Killzone Shadowfall, is alweer in 2013 geweest en daarna werd het stil rondom Killzone. Het ziet er echter naar uit dat er weer wat leven in de brouwerij komt, want naar verluid wordt er gewerkt aan een remake of remaster van de ooit zo populaire Killzone-franchise. Het project bevindt zich momenteel nog in een zeer vroeg stadium, waardoor een officiële aankondiging op korte termijn uitgesloten lijkt. Volgens betrokkenen werkt Guerrilla Games voor deze remake of remaster samen met een externe (niet PlayStation-gelieerde) studio. Vooralsnog is niet duidelijk om welke Killzone game het precies zou gaan.

Zie jij graag een remake of remaster verschijnen van Killzone? Of heb je liever dat Guerrilla Games zich blijft focussen op de Horizon-serie?