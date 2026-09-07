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gamescom 2026

Gerucht: Killzone Remaster of Remake in de maak

Door Patrick Lamers
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Volgens berichtgeving van de website MP1st lijkt het Nederlandse Guerrilla Games eindelijk weer eens aandacht te besteden aan de Killzone-franchise. Na jarenlang de focus te hebben gelegd op de Horizon-serie, wordt er naar verluid gewerkt aan een remake of remaster van Killzone.

Vandaag de dag kennen we Guerrilla Games vooral van games als Horizon Zero Dawn en Horizon Fobidden West, maar de studio werd op de consoles van PlayStation ooit groot met de Killzone-games. Het laatste wapenfeit voor die serie, Killzone Shadowfall, is alweer in 2013 geweest en daarna werd het stil rondom Killzone. Het ziet er echter naar uit dat er weer wat leven in de brouwerij komt, want naar verluid wordt er gewerkt aan een remake of remaster van de ooit zo populaire Killzone-franchise. Het project bevindt zich momenteel nog in een zeer vroeg stadium, waardoor een officiële aankondiging op korte termijn uitgesloten lijkt. Volgens betrokkenen werkt Guerrilla Games voor deze remake of remaster samen met een externe (niet PlayStation-gelieerde) studio. Vooralsnog is niet duidelijk om welke Killzone game het precies zou gaan.

Killzone Guerrilla Games remake remaster

Zie jij graag een remake of remaster verschijnen van Killzone? Of heb je liever dat Guerrilla Games zich blijft focussen op de Horizon-serie?

Bron: MP1st
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 187 reviews 2989 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Reacties
Avatar GroteSmurf
GroteSmurf
lvl8 Achievement Hunter
4 minuten geleden

Ik hoop het zo

0
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl10 Deel van het meubilair
7 minuten geleden bewerkt

Kom maar op met de goede franchises. Zet Horizon en al die Marvel-onzin maar in de vriezer. Tijd voor de Killzone, Resistance, Sly Cooper en Uncharted.

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl15 Community Veteraan
25 minuten geleden

Ik wil Resistance terug!

0
Avatar Sledge
Sledge
lvl13 Meta Builder
41 minuten geleden

Dan doe maar een remake.

0
Avatar TheMorry
TheMorry
lvl6 Combo Juggler
44 minuten geleden

Een remaster van KZ2 en KZ3 en Shadowfall in 1 pakket met online gameplay zie ik wel zitten. Zoveel uren in gestopt. Vooral KZ3.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl18 Mythic Member
50 minuten geleden

Laat het alsjeblieft een remake zijn, en blaas die serie nieuw leven in.

3
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl18 Mythic Member
58 minuten geleden

Nieuwe ip heeft mijn voorkeur en dan het liefst geen shooter en geen Rpg.

Of ze laten Guerilla Games een nieuwe Ratchet and Clank maken want dit schiet echt niet op als Insomniac tussendoor Marvel games moet maken.

0
Avatar Gamer4life
Gamer4life
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Na de mislukking van de online-horizon , geld binnen harken met eindelijk een Killzone remake. Elk nadeel heeft dus echt zijn voordeel ;)

1
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