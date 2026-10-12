'Golden Boy' Kintarō nu onderdeel van Ravenswatch-roster

Twee jaar na de 1.0-release van Ravenswatch komt Passtech Games met de volgende update: Kintarō is nu onderdeel van het alsmaar groeiende roster in de actie-roguelike. De 'Golden Boy' wordt geïntroduceerd met een nieuwe gameplaytrailer.

Kintarō is een legendarische held die voorkomt in de Japanse folklore. Hoewel Ravenswatch normaliter vol zit met speelbare helden die een duistere achtergrond kennen, is Kintarō zo puur als ze komen. De bijnaam 'Golden Boy' komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Hij wordt onderdeel van het Ravenswatch-roster puur omdat hij wil helpen. Dit hoeft hij gelukkig niet alleen te doen, want de beer 'Kuma' zorgt ervoor dat hij de nodige stootkracht heeft om gebruik van te maken. Zie het dynamische duo hieronder in actie:

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Ravenswatch is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.