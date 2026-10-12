'Golden Boy' Kintarō nu onderdeel van Ravenswatch-roster
Twee jaar na de 1.0-release van Ravenswatch komt Passtech Games met de volgende update: Kintarō is nu onderdeel van het alsmaar groeiende roster in de actie-roguelike. De 'Golden Boy' wordt geïntroduceerd met een nieuwe gameplaytrailer.
Kintarō is een legendarische held die voorkomt in de Japanse folklore. Hoewel Ravenswatch normaliter vol zit met speelbare helden die een duistere achtergrond kennen, is Kintarō zo puur als ze komen. De bijnaam 'Golden Boy' komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Hij wordt onderdeel van het Ravenswatch-roster puur omdat hij wil helpen. Dit hoeft hij gelukkig niet alleen te doen, want de beer 'Kuma' zorgt ervoor dat hij de nodige stootkracht heeft om gebruik van te maken. Zie het dynamische duo hieronder in actie:
Ravenswatch is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
Ravenswatch krijgt deze maand gratis update Songs of Thieves
De gratis update Songs of Thieves komt later deze maand naar Ravenswatch. De game verschijnt bovendien deze herfst ook op de Nintendo Switch 2.0 reacties
-
Trailer
Ravenswatch onthult roadmap voor 2026 en 2027
Ravenswatch krijgt een roadmap voor 2026 en 2027. De gratis Songs of Thieves-update introduceert een nieuwe vijandelijke factie en extra content.1 reactie
-
Trailer
Ravenswatch wordt uitgebreid met tovenaar Merlijn
Nacon en Passtech Games zitten niet stil en blijven Ravenswatch uitbreiden. Bereid je voor op een gratis update en een betaalde DLC in de vorm van Merlijn.0 reacties
-
Trailer
Romeo & Juliet komen naar Ravenswatch
Ravenswatch voegt Romeo en Julia toe als speelbare helden. De vervloekte geliefden komen naar de roguelike actiegame.0 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.