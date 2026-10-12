Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

'Golden Boy' Kintarō nu onderdeel van Ravenswatch-roster

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Twee jaar na de 1.0-release van Ravenswatch komt Passtech Games met de volgende update: Kintarō is nu onderdeel van het alsmaar groeiende roster in de actie-roguelike. De 'Golden Boy' wordt geïntroduceerd met een nieuwe gameplaytrailer.

Kintarō is een legendarische held die voorkomt in de Japanse folklore. Hoewel Ravenswatch normaliter vol zit met speelbare helden die een duistere achtergrond kennen, is Kintarō zo puur als ze komen. De bijnaam 'Golden Boy' komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Hij wordt onderdeel van het Ravenswatch-roster puur omdat hij wil helpen. Dit hoeft hij gelukkig niet alleen te doen, want de beer 'Kuma' zorgt ervoor dat hij de nodige stootkracht heeft om gebruik van te maken. Zie het dynamische duo hieronder in actie:

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Ravenswatch is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Nacon / Passtech Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5659 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Ravenswatch
Ravenswatch

Ontwikkelaar

Passtech Games

Uitgever

Nacon

Release

6 april 2023

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord