Klim verder uit de hel in nieuwe map Chained Together
De hel heeft een nieuwe uitdaging voor je. Ontwikkelaar Lab42 werkt aan een nieuwe map voor de co-opgame Chained Together.
In Chained Together klim je, vastgeketend aan je vrienden, uit de donkerste krochten van de hel. Met zoveel afhankelijkheid van je beste maten is samenwerking de sleutel tot succes. Zeker nu je klim naar boven nog een stuk langer wordt.
Tijdens de Triple-i Initiative-presentatie werd het bestaan van de eerste nieuwe, post-launch map onthuld. In een trailer zien we beelden van een actieve vulkaan, zwevende platformen en iets wat lijkt op een post-apocalyptische stad. Ja, dat klinkt als de hel. Zeker voor mensen met hoogtevrees.
De nieuwe map is vanaf 12 november speelbaar in Chained Together. De game is nu beschikbaar op pc.
Als het mogelijk was, had onze Nils zich dagelijks gehuld in een Nintendo kloffie. Boze tongen beweren dat Nils zichzelf in slaap neuriet op het deuntje van Super Mario Bros. nadat hij zich in zijn Splatoon-pyjama heeft gestoken en in bed is gaan liggen. Lekker onderuitgezakt zitten gamen voor een groot scherm is er voor Nils echter niet bij, hij prefereert handheld gaming. Wel zo makkelijk, want dan kun je rustig naar de wc zonder dat je je game op pauze hoeft te zetten. Zijn grootste guilty pleasure? Nintendogs + cats!
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