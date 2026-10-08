Klim verder uit de hel in nieuwe map Chained Together

De hel heeft een nieuwe uitdaging voor je. Ontwikkelaar Lab42 werkt aan een nieuwe map voor de co-opgame Chained Together.

In Chained Together klim je, vastgeketend aan je vrienden, uit de donkerste krochten van de hel. Met zoveel afhankelijkheid van je beste maten is samenwerking de sleutel tot succes. Zeker nu je klim naar boven nog een stuk langer wordt.

Tijdens de Triple-i Initiative-presentatie werd het bestaan van de eerste nieuwe, post-launch map onthuld. In een trailer zien we beelden van een actieve vulkaan, zwevende platformen en iets wat lijkt op een post-apocalyptische stad. Ja, dat klinkt als de hel. Zeker voor mensen met hoogtevrees.

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De nieuwe map is vanaf 12 november speelbaar in Chained Together. De game is nu beschikbaar op pc.