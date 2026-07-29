Koers Last Sentinel verandert: Lightspeed LA schrapt 80 banen
Bijna drie jaar is het alweer geleden dat de triple-A-game Last Sentinel werd aangekondigd. Nu besluit Lightspeed LA, dat eigendom is van Tencent, om een andere koers te varen. Dit kost echter wel 80 banen.
Last Sentinel is een verhalende openwereldactiegame die in 2023 tijdens The Game Awards werd onthuld. De trailer gaf een duistere kijk op een dystopisch Tokio vol met cyborgs en robots. De game zag er ontzettend gepolijst uit, maar we moeten nog even wachten voordat hij uitkomt, omdat Lightspeed LA nu heeft besloten om een andere creatieve kant op te gaan dan oorspronkelijk gepland. Deze koerswijziging ging gepaard met een ontslagronde van 80 medewerkers. In 2023 had de studio nog 200 medewerkers in dienst. Deze beslissing werd volgens eigen zeggen gemaakt na uitgebreide interne evaluaties en playtests. Hoe deze nieuwe koers eruit gaat zien is nog niet bekend.
De game zag er veelbelovend uit, maar of de ontslagronde daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft voor de game zelf of dat de nieuwe koers slechts een excuus was voor geldbesparing, moet nog maar blijken.
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