Ubisoft pakt uit dit weekend en komt met een gameplay-stream van Heroes of Might and Magic III Remake op de proppen. De Franse gamemaker laat weten welke content zich in de aanstaande 'Closed Playtest' begeeft.

Creative Director Jean-Félix Monin en Community Developer Yiran Wu nemen de tijd om zowel nieuwe spelers als oudgediende veteranen door de verse beelden te leiden. Naast de onthulling van de content die op men staat te wachten, wordt gekeken naar een belangrijk onderdeel van de remake: de zogeheten 'Playstyles'. Spelers kunnen straks kiezen uit Classic Playstyle, Immersive Playstyle en Strategy Playstyle. De namen spreken boekdelen welke elementen van de game ze uitlichten wanneer je ze selecteert.

Hoewel spelers zeker te spreken zijn over de gameplaybeelden an sich, wordt er vanuit de community wel een dringend verzoek gedaan: breng de klassieke muziek en soundeffecten terug. 'De ervaring is simpelweg niet hetzelfde zonder deze geluiden', aldus meerdere fans van de langlopende franchise. Alle details zijn te zien in de onderstaande stream of check de bronvermelding voor extra informatie.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Heroes of Might and Magic III Remake is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.