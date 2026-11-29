Meer dan een uur aan Heroes of Might and Magic III Remake-gameplay onthuld
Ubisoft pakt uit dit weekend en komt met een gameplay-stream van Heroes of Might and Magic III Remake op de proppen. De Franse gamemaker laat weten welke content zich in de aanstaande 'Closed Playtest' begeeft.
Creative Director Jean-Félix Monin en Community Developer Yiran Wu nemen de tijd om zowel nieuwe spelers als oudgediende veteranen door de verse beelden te leiden. Naast de onthulling van de content die op men staat te wachten, wordt gekeken naar een belangrijk onderdeel van de remake: de zogeheten 'Playstyles'. Spelers kunnen straks kiezen uit Classic Playstyle, Immersive Playstyle en Strategy Playstyle. De namen spreken boekdelen welke elementen van de game ze uitlichten wanneer je ze selecteert.
Hoewel spelers zeker te spreken zijn over de gameplaybeelden an sich, wordt er vanuit de community wel een dringend verzoek gedaan: breng de klassieke muziek en soundeffecten terug. 'De ervaring is simpelweg niet hetzelfde zonder deze geluiden', aldus meerdere fans van de langlopende franchise. Alle details zijn te zien in de onderstaande stream of check de bronvermelding voor extra informatie.
Heroes of Might and Magic III Remake is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.
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Was gewoon voor een mooie 2d-stijl gegaan. Dit oogt allemaal veel te gelikt, veel te nieuw en de grafische stijl is wederom (net als Olden Era) te 'Mobile Game' ogend.
Daarbij mis ik de originele gelduidseffecten en soundtrack. Ook de units = neem het design 1 op 1 over, niet deze pokémons. Neem een voorbeeld aan OOT remake.
Ik ben erg kritisch, maar dit komt omdat deze game mij heel nauw aan het hart staat . De stijl had authenticiteit uit moeten stralen, dit doet het helaas niet.
Ik heb deel 2 echt kapot gespeeld. Ik vond dat een unieke game. Ik denk dat het een beetje een van de eerste indruk was in turn based en of tactical rpg was.
Ik vond het vooral mooi dat je op zoveel vakjes op de kaart ook echt wat kon doen. Maar ik was wel stuk jonger dan nu en begreep veel niet zo goed dus misschien nog een kans geven.
En dan kan deze remake een idee zijn.
Of anders de originele deel 2 zal wel op GOG staan denk/hoop ik.
Ziet er veelbelovend uit. Fijn dat er verschillende modi zijn, scheelt een hele hoop gehuil uit de community denk ik 😅 Ga me wel wagen aan immersive, voor classic pak ik het origineel wel op.
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