Jagex laat via een nieuwe blogpost weten dat Runescape te maken heeft gehad met een hack. Hierdoor zijn sommige gegevens van spelers getroffen.

De ontwikkelaar achter de welbekende MMO-titel zag ongeautoriseerde toegang op diverse accounts en zette toen een lockdown in. Hoewel ze de situatie hebben afgestopt, konden ze niet voorkomen dat belangrijke informatie buit werd gemaakt. Denk hierbij aan de emailadressen, 'hashed' wachtwoorden en 'authenticator token'-details van de vele spelers. Hoewel Jagex zelf maatregelen heeft getroffen door authentication tokens te resetten en veiligheidssystemen te versterken binnen de game, is het dringende advies aan de RuneScape-Adventurers om hun wachtwoorden aan te passen (zeker als je dezelfde informatie gebruikt op meerdere platformen) en hun preferenties in Multi-Factor Authentication-systemen te updaten.

Het inloggen op RuneScape is inmiddels weer mogelijk, maar kan iets langer duren dan gebruikelijk. Jagex claimt dat het in de loop der dagen steeds beter gaat worden.