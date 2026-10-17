Jagex annuleert RuneScape: Reignited

Na kritiek vanuit de community heeft ontwikkelaar Jagex bekendgemaakt dat RuneScape Reignited wordt geannuleerd. Deze variant binnen RuneScape zou eigenlijk op 2 december worden gelanceerd, maar dat gaat nu dus niet door.

Nog niet eens twee weken geleden bracht Jagex naar buiten dat het met RuneScape Reignited zou komen. Een update dat ervoor moest zorgen dat een deel van de community weer zou worden geactiveerd. Reignited moest functioneren als een harde reset voor alle spelers om de game toegankelijker te maken voor nieuwkomers en interessanter voor de gevorderde spelers. Echter waren de reacties vanuit de bestaande playerbase niet echt positief te noemen. Om die reden is besloten de update toch niet te lanceren.

Dat betekent overigens niet dat Jagex niet doorgaat met het verder ontwikkelen van RuneScape, want er wordt nog steeds gewerkt aan nieuwe content. Spelers hebben nog steeds de Adventure Guide en de Remaster Journey om naar uit te kijken. De Adventure Guide is - zoals de naam al zegt - een hulpmiddel die jou begeleidt door de beste activiteiten en avonturen van de game zodat je gemakkelijker je doelen kunt behalen. Dit is specifiek ontworpen voor zowel nieuwe als terugkerende spelers. De Remaster Journey is daarentegen opvallender. Jagex wil de game hiermee moderniseren. Dit betekent niet alleen dat het uiterlijk van de game verfijnd wordt, maar ook dat bijvoorbeeld oude quests worden vernieuwd.

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Zowel de Adventure Guide als de Remaster Journey zijn vanaf 2 december beschikbaar voor alle RuneScape-spelers. Op diezelfde dag krijgen spelers ook de mogelijkheid om tien dagen lang het RuneScape-abonnement uit te proberen.