RuneScape krijgt een eigen Monopoly-bordspel

Jagex heeft de pre-orders geopend voor een speciale RuneScape-editie van Monopoly. Het bordspel is vanaf vandaag te bestellen via de vernieuwde officiële RuneScapeMerch Store en wordt in oktober verzonden.

In deze versie reizen spelers niet langs de Kalverstraat of het Neude, maar door Gielinor. Bekende locaties zoals Lumbridge, Varrock, Canifis en Prifddinas krijgen een plek op het bord. Spelers kunnen huizen en kastelen bouwen, GP verdienen en bekende plekken zoals The Blue Moon Inn of Port Sarim in handen krijgen. Ook de pionnen zijn volledig in RuneScape-stijl gegoten. Fans kunnen onder meer spelen als Bob the Cat, een cabbage, een party hat of een Dragon boot. Want eerlijk, als je dan toch failliet gaat aan huur, dan het liefst als kool.

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De speciale RuneScape-editie van Monopoly kost £49.99 of $59.99. De lancering valt samen met de vernieuwde merchstore, waarmee Jagex in aanloop naar het 25-jarig jubileum van RuneScape meer verzamelitems en samenwerkingen rond Gielinor wil uitbrengen.