Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

RuneScape krijgt een eigen Monopoly-bordspel

Door Jolien Mauritsz
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Jagex heeft de pre-orders geopend voor een speciale RuneScape-editie van Monopoly. Het bordspel is vanaf vandaag te bestellen via de vernieuwde officiële RuneScapeMerch Store en wordt in oktober verzonden.

In deze versie reizen spelers niet langs de Kalverstraat of het Neude, maar door Gielinor. Bekende locaties zoals Lumbridge, Varrock, Canifis en Prifddinas krijgen een plek op het bord. Spelers kunnen huizen en kastelen bouwen, GP verdienen en bekende plekken zoals The Blue Moon Inn of Port Sarim in handen krijgen. Ook de pionnen zijn volledig in RuneScape-stijl gegoten. Fans kunnen onder meer spelen als Bob the Cat, een cabbage, een party hat of een Dragon boot. Want eerlijk, als je dan toch failliet gaat aan huur, dan het liefst als kool.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

De speciale RuneScape-editie van Monopoly kost £49.99 of $59.99. De lancering valt samen met de vernieuwde merchstore, waarmee Jagex in aanloop naar het 25-jarig jubileum van RuneScape meer verzamelitems en samenwerkingen rond Gielinor wil uitbrengen.

Bron: Jagex
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 96 reviews 1457 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot RuneScape
RuneScape

Ontwikkelaar

Jagex

Uitgever

Jagex Games Studio

Release

29 maart 2001
Mob

Platforms

PC
Mob
Lees meer
AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord