RuneScape verbouwt spelerhuizen met grote nieuwe update
Jagex heeft de vernieuwde Player Owned Housing-update voor RuneScape uitgebracht. Spelers kunnen vanaf vandaag hun eigen huis in Gielinor veel vrijer inrichten, terwijl de Construction-skill is uitgebreid naar level 120. De update maakt deel uit van de 25th Anniversary Road to Restoration en geeft het huizensysteem een flinke schop onder de vloerplanken. Denk aan flexibelere kamers, vrije plaatsing van meubels, nieuwe decoratie en meer manieren om je avonturen tentoon te stellen.
Met de update krijgen spelers toegang tot meer dan 650 decoratieve items en vijf verschillende huisstijlen. Kamers kunnen flexibeler worden ingedeeld en meubels hoeven niet langer zo strak op vaste plekken te staan. Dat maakt het makkelijker om een huis te bouwen dat niet voelt alsof het door een middeleeuwse makelaar is ingericht. Ook achievements, boss trophies, wapens en archeologische vondsten kunnen een plek krijgen in je woning. Daarnaast zijn er nieuwe manieren om de sfeer te bepalen, zoals een Music Box, Jukebox, Weather Vane en het Shroud System, waarmee de omgeving rond je plot visueel aangepast kan worden. Spelers kunnen ook samen een Homestead vormen met maximaal vijf personen. Daarmee kun je makkelijker tussen elkaars huizen bewegen, gebruikmaken van faciliteiten van vrienden en samen een kleine gemeenschap opbouwen.
De Construction-skill is ook vernieuwd en heeft nu een levelcap van 120. Daarbij hoort een nieuw progressiesysteem, waarmee spelers meubels direct kunnen maken en nieuwe recepten, kamerindelingen, huisstijlen en prestige-beloningen vrijspelen. Ook de praktische kant van huizen krijgt meer aandacht. Spelers kunnen hun woning onder meer uitbouwen met een Teleport Nexus, Jewelry Box, Player Owned Ports Access Table en Dungeoneering Monolith. Voor gevechten zijn er bijvoorbeeld cauldrons, een Armour Repair Stand, Gilded Altars en een kleine versie van War’s Restoration Crystal. Daarnaast zijn er extra opslagmogelijkheden toegevoegd voor onder meer kostuums, speelgoed, armour, capes, huisdieren en andere verzamelobjecten. Kortom: wie altijd al vond dat zijn RuneScape-huis meer moest zijn dan een plek waar meubels stof verzamelen, heeft vanaf vandaag genoeg te doen.
De Runescape housing-update is vanaf nu beschikbaar op pc.
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