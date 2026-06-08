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Jagex introduceert RuneScape's Player Avatar update

Door Patrick Lamers

Het heeft even mogen duren, maar een periode van maar liefst vijftien jaar brengt Jagex een veelgevraagde update naar RuneScape. Het gaat hierbij om de Player Avatar update, waarbij je je avatar visueel een stuk mooier kunt maken dan voorheen.

De Player Avatar update brengt verbeterde avatar modellen naar RuneScape. Iets dat door de community van de MMORPG al lange tijd verlangd wordt. Nu is het dan eindelijk zover en heeft Jagex aangekondigd dat de update in de pijplijn zit. Je hebt bij het veranderen van je avatar nu meer mogelijkheden dan ooit. Zo zijn er nieuwe haarstijlen voor zowel mannelijke als vrouwelijke personages, wordt de garderobe van outfits aangevuld en worden alle bestaande assets ook visueel een stuk aantrekkelijker gemaakt. Dat is overigens nog niet alles, want Jagex heeft ook al belooft dat er nog een tweede deel aan deze update vastzit, welke in de herfst van dit jaar naar de game komt. Details van het vervolg worden in de komende maanden gedeeld.

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Het eerste deel van de Player Avatar update is vanaf nu beschikbaar in RuneScape. De rest volgt dus in de herfst van dit jaar.

Bron: Jagex
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot RuneScape
RuneScape

Ontwikkelaar

Jagex

Uitgever

Jagex Games Studio

Release

29 maart 2001
Mob

Platforms

PC
Mob
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