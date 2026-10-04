Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

RuneScape Reignited voert nieuwe reset door

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

RuneScape-spelers hebben wat om naar uit te kijken. Op 2 december 2026 lanceert namelijk RuneScape Reignited, een reset waarmee de game een broodnodige update krijgt. Zo kondigt Jagex aan tijdens RuneFest 2026.

RuneScape Reignited moet het vlammetje bij sluimerende spelers weer aanwakkeren. De reset brengt alle spelers terug naar level 3, voert verbeteringen door binnen quests, moet de economie helpen herstellen en bevat bovenal geen Treasure Hunt, wat in de trailer nogal overduidelijk wordt benadrukt. Uiteraard vereist de game dit keer wederom een abonnement. Mocht je echter even willen kijken of RuneScape Reignited de moeite waard is, dan kun je in de periode van 2 tot en met 12 december zonder abonnement spelen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

RuneScape Reignited verschijnt op 2 december 2026 voor pc en mobiele apparaten.

Bron: Jagex
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2719 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot RuneScape
RuneScape

Ontwikkelaar

Jagex

Uitgever

Jagex Games Studio

Release

29 maart 2001
Mob

Platforms

PC
Mob
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord