RuneScape Reignited voert nieuwe reset door

RuneScape-spelers hebben wat om naar uit te kijken. Op 2 december 2026 lanceert namelijk RuneScape Reignited, een reset waarmee de game een broodnodige update krijgt. Zo kondigt Jagex aan tijdens RuneFest 2026.

RuneScape Reignited moet het vlammetje bij sluimerende spelers weer aanwakkeren. De reset brengt alle spelers terug naar level 3, voert verbeteringen door binnen quests, moet de economie helpen herstellen en bevat bovenal geen Treasure Hunt, wat in de trailer nogal overduidelijk wordt benadrukt. Uiteraard vereist de game dit keer wederom een abonnement. Mocht je echter even willen kijken of RuneScape Reignited de moeite waard is, dan kun je in de periode van 2 tot en met 12 december zonder abonnement spelen.

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RuneScape Reignited verschijnt op 2 december 2026 voor pc en mobiele apparaten.