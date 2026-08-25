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gamescom 2026

Ubisoft toont eerste beelden Heroes of Might and Magic III Remake

Door Bram Noteboom
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Ubisoft heeft de smaak goed te pakken als het gaat om remakes. De volgende titel zit in de pijplijn, namelijk Heroes of Might and Magic III Remake.

Na het succes van Black Flag Resynced en met de aankomende release van Rayman Legends: Retold lijkt Ubisoft voorlopig een pad gevonden te hebben naar stabiliteit met de uitgave van diverse remakes. Heroes of Might and Magic III Remake is de volgende heruitgave die op het menu staat. Ervaar de originele campagnes als één groot verhaal, uitgebreid met een nieuwe proloog, epiloog en filmische scènes. De originele game wordt flink opgepoetst en de twee uitbreidingen worden inbegrepen in het volledige pakketje. Met negen unieke facties en een kenmerkende mix van strategie- en RPG-gameplay valt er weer genoeg te (her)beleven.

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Heroes of Might and Magic III Remake is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Opening Night Live
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5366 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl13 Meta Builder
24 minuten geleden

Nice! Hopelijk houdt Ubisoft de lat hoog na AC4 resync

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
26 minuten geleden

Onverwacht maar erg mooi!

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl11 Commander
1 uur geleden

Must buy

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Geweldig!

0
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