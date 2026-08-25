Ubisoft toont eerste beelden Heroes of Might and Magic III Remake
Ubisoft heeft de smaak goed te pakken als het gaat om remakes. De volgende titel zit in de pijplijn, namelijk Heroes of Might and Magic III Remake.
Na het succes van Black Flag Resynced en met de aankomende release van Rayman Legends: Retold lijkt Ubisoft voorlopig een pad gevonden te hebben naar stabiliteit met de uitgave van diverse remakes. Heroes of Might and Magic III Remake is de volgende heruitgave die op het menu staat. Ervaar de originele campagnes als één groot verhaal, uitgebreid met een nieuwe proloog, epiloog en filmische scènes. De originele game wordt flink opgepoetst en de twee uitbreidingen worden inbegrepen in het volledige pakketje. Met negen unieke facties en een kenmerkende mix van strategie- en RPG-gameplay valt er weer genoeg te (her)beleven.
Heroes of Might and Magic III Remake is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Nice! Hopelijk houdt Ubisoft de lat hoog na AC4 resync
Onverwacht maar erg mooi!
Must buy
Geweldig!