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Ready or Not: Mission Editor nu beschikbaar dankzij update 1.5

Door Rudy Wijnberg
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Baalde jij ervan dat je geen eigen missies kon samenstellen in tactical shooter Ready or Not? Dat is niet langer nodig, want de Mission Editor is nu beschikbaar! Kies je level, stel de omstandigheden samen en deel het scenario met andere spelers.

Patrick Meurs en ik hebben met volle teugen genoten van de gecureerde missies van VOID Interactive's Ready or Not. Blijkbaar was er echter behoefte aan meer vrijheid in de game en VOID is niet bang om de sleutels van de game aan de community te overhandigen. Dankzij Ready or Not-update 1.5 kunnen we namelijk aan de slag met de Mission Editor, waarmee we de inhoud van levels helemaal zelf kunnen vormgeven. Zo krijgen we controle over de vijanden, de hostages, de vallen, wapensets en nog veel meer.

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Ready or Not: Mission Editor is nu als update beschikbaar voor de game op alle platforms.

Bron: VOID Interactive
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2519 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Ready or Not
Ready or Not

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

VOID Interactive

Uitgever

VOID Interactive

Release

18 december 2021

Platforms

PC
PS5
XBS
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