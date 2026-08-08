Roguelite Kidbash: Super Legend mixt Mega Man en Kirby 64

Voor spelers die hunkeren naar een nostalgisch avontuur in een nieuw jasje, heeft Acclaim wat moois in de maak. Kidbash: Super Legend is een nostalgische roguelite action-platformer waarin de speler wakker wordt in een wereld vol vergeten gamepersonages.

Na een mislukte poging om een dorpje te redden van de ondergang, wordt Kidbash wakker zonder geheugen van zijn verleden. Toch voelt Kidbash zich genoodzaakt om het zwaard op te pakken en zijn avontuur als held voort te zetten. Dat avontuur kan enigszins bekend aanvoelen. De productpagina van Kidbash steekt namelijk niet onder stoelen of banken waar het de inspiratie vandaan haalt. Zo zien we elementen van Kirby 64 en natuurlijk Mega Man voorbijkomen.

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In de game lopen we in runs door 2D-levels. Over welke krachten je beschikt, is vrij random. Zo kan je een soort Mega Buster, hamer, zwaard, bokshandschoenen en meer equipen. Hoe verder je komt, hoe meer randomized wapens je verzamelt. Dat verzamelen doe je niet zonder reden. De wapens zijn namelijk te combineren voor krachtigere varianten. De roguelite kent ook een vorm van permanente progressie. Zo dienen we het verwoeste dorp stukje bij beetje op te bouwen.

Kidbash: Super Legend kent helaas nog geen releasedatum. De game moet sowieso verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Een Nintendo Switch 2-versie is naar verluidt ook in de maak.