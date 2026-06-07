Sci-fi puzzelgame Rivage verschijnt op 13 augustus 2026

Sci-fi puzzelgame Rivage is voorzien van een releasedatum. In de game raken we gevangen in een ogenschijnlijk onontkoombare tijdlus en het is aan jou om hieruit te ontsnappen. Dat doen we op 13 augustus 2026, want dan verschijnt Rivage.

Onderzoekster Miranda raakt gevangen in een mysterieuze tijdlus aan boord van het A.R.E.S.-ruimtestation, een locatie vol leven, maar zonder inwoners. Enkel dagboeken, notities en experimenten zijn achtergebleven.

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Het is aan jou om alles te onderzoeken en zo een einde te maken aan de zich herhalende tijdlus. Dat doen we door te puzzelen en de losse eindjes stukje bij beetje aan elkaar te knopen.

Rivage verschijnt op 13 augustus 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.