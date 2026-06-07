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Sci-fi puzzelgame Rivage verschijnt op 13 augustus 2026

Door Rudy Wijnberg

Sci-fi puzzelgame Rivage is voorzien van een releasedatum. In de game raken we gevangen in een ogenschijnlijk onontkoombare tijdlus en het is aan jou om hieruit te ontsnappen. Dat doen we op 13 augustus 2026, want dan verschijnt Rivage.

Onderzoekster Miranda raakt gevangen in een mysterieuze tijdlus aan boord van het A.R.E.S.-ruimtestation, een locatie vol leven, maar zonder inwoners. Enkel dagboeken, notities en experimenten zijn achtergebleven.

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Het is aan jou om alles te onderzoeken en zo een einde te maken aan de zich herhalende tijdlus. Dat doen we door te puzzelen en de losse eindjes stukje bij beetje aan elkaar te knopen.

Rivage verschijnt op 13 augustus 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Raw Fury
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Rivage
Rivage

Ontwikkelaar

Exnilo Studio

Uitgever

Raw Fury

Release

13 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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