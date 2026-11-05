Stardew Valley 1.7 wordt grootste update tot nu toe

Fans van Stardew Valley kunnen zich opmaken voor een flinke uitbreiding van hun favoriete boerderijgame. Ontwikkelaar Eric 'ConcernedApe' Barone heeft tijdens een optreden laten weten dat update 1.7 in 2027 verschijnt en de grootste update tot nu toe wordt.

Tijdens de finale van de Stardew Valley-soundtracktour in Red Rocks, Colorado, bedankte Barone het publiek voor alle steun. Daarbij gaf hij ook een korte update over de toekomst van zijn populaire game. Volgens de ontwikkelaar wordt update 1.7 de grootste update die Stardew Valley tot nu toe heeft gekregen. Hij omschreef de update als goed gevuld en liet weten dat de ontwikkeling in volle gang is. Een exacte releasedatum is er nog niet, maar Barone mikt op een release in 2027. Dat is goed nieuws voor fans, zeker omdat de ontwikkelaar naast deze update ook werkt aan zijn nieuwe game, Haunted Chocolatier. Een van de bevestigde toevoegingen is de mogelijkheid om met Clint en Sandy te trouwen. Daarmee krijgen spelers twee nieuwe huwelijkskandidaten om aan hun gezin toe te voegen. Barone benadrukt wel dat deze twee personages slechts het begin zijn. Er staat volgens hem nog veel meer op de planning voor update 1.7. Over de rest van de inhoud houdt ConcernedApe zijn lippen nog stijf op elkaar.

Met de grootste update tot nu toe in het vooruitzicht heeft ConcernedApe in ieder geval nog genoeg plannen voor zijn boerenleven. De gratis update staat gepland voor en release in 2027.