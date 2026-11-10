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Take-Two: 'NBA 2K27-sales stellen teleur wegens GTA VI'

Door Bram Noteboom
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Een game die matig verkoopt, dat kan veel oorzaken hebben, maar Take-Two weet waarom NBA 2K27 niet lekker loopt: door GTA VI. Dit laat het bedrijf weten in een interview met Bloomberg.

Concurrentie is een algemeen bekend begrip voor de vele gamereleases, maar je eigen catalogus die een onderlinge strijd voert? Dat komt niet zo gek veel voor. Toch claimt Take-Two Interactive dat dit het geval is met NBA 2K27. De game wordt desalniettemin een 'hit' genoemd met vier miljoen verkochte eenheden en dient als een van de best verkochte sportgames van dit jaar, maar mist alsnog de target die het bedrijf voor ogen had. CEO Strauss Zelnick geeft aan te denken dat vele gamers de basketbalgame dit jaar overslaan, om zo tijd en centjes vrij te maken voor Grand Theft Auto VI. Ook wijst hij naar de overvolle september 2026-releasemaand, die natuurlijk vol zat met grote releases, zoals The Blood of Dawnwalker, Onimusha: Way of the Sword, Marvel's Wolverine en meer.

NBA 2K27 verkoop sales take two

NBA 2K27 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, XBOX Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Bloomberg
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5815 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot NBA 2K27
NBA 2K27

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Visual Concepts

Uitgever

2K Sports

Release

4 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl10 Deel van het meubilair
47 minuten geleden

Nooit toegeven dat het probleem bij jezelf ligt. Het is sowieso de schuld van een ander.

1
Avatar TheGa(y)mer
TheGa(y)mer
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Mbt bovenstaande verhaal zou ik Strauss Zelnick heel graag het volgende willen vragen op een WSJ Tech: California event.

"Is there a concern? I mean, I think there is a concern that this is your big hit and that you don’t have enough hits in your library."

1
Avatar Coola
Coola
lvl17 Final Form
1 uur geleden

De nba 2k games hebben al jaren micro transacties en verkocht altijd goed, dus dat gaat nu voor veel gamers niet opeens een probleem zijn.

Ik denk dat het vooral komt om het feit dat september een overvolle maand was.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Nou, mensen kopen natuurlijk massaal een sportgame niet omdat maanden later GTA 6 verschijnt.

Dat zal het zijn.

Het ligt vast niet aan het feit dat elk deel op elkaar lijkt en dat gamers door 2K uitgewrongen worden met die laffe microtransactions.

1
Avatar Dennis
Dennis
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

*kuch* weerstand tegen *uchekuchekuchekuch* battlepass*kuch*

0
Avatar King420
King420
lvl4 Reply Goblin
2 uur geleden

Het is nu ook wel heel makkelijk om GTA de "schuld" te geven xD

0
Avatar FrozenOne
FrozenOne
lvl9 NPC 2.0
2 uur geleden

Ja duh, ik kan toch basketballen in GTA VI...

2
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