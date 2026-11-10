Take-Two: 'NBA 2K27-sales stellen teleur wegens GTA VI'

Een game die matig verkoopt, dat kan veel oorzaken hebben, maar Take-Two weet waarom NBA 2K27 niet lekker loopt: door GTA VI. Dit laat het bedrijf weten in een interview met Bloomberg.

Concurrentie is een algemeen bekend begrip voor de vele gamereleases, maar je eigen catalogus die een onderlinge strijd voert? Dat komt niet zo gek veel voor. Toch claimt Take-Two Interactive dat dit het geval is met NBA 2K27. De game wordt desalniettemin een 'hit' genoemd met vier miljoen verkochte eenheden en dient als een van de best verkochte sportgames van dit jaar, maar mist alsnog de target die het bedrijf voor ogen had. CEO Strauss Zelnick geeft aan te denken dat vele gamers de basketbalgame dit jaar overslaan, om zo tijd en centjes vrij te maken voor Grand Theft Auto VI. Ook wijst hij naar de overvolle september 2026-releasemaand, die natuurlijk vol zat met grote releases, zoals The Blood of Dawnwalker, Onimusha: Way of the Sword, Marvel's Wolverine en meer.

NBA 2K27 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, XBOX Series X|S en Nintendo Switch 2.