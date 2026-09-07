De testresultaten zijn binnen: Nvidia DLSS 5 eist veel van FPS

Er is nogal wat te doen geweest omtrent de aankondiging van Nvidia's DLSS 5. De gen-AI-technologie van de hardwareleverancier transformeerde volgens sommigen personages in generieke modelletjes. Anderen juichen het juist toe; het is immers een technologie om de visuals van een game flink op te poetsen. Digital Foundry heeft echter een uitvoerige test gedraaid en concludeert dat de tech minder ingrijpend is dan verwacht en vooral erg veel impact heeft op de performance van een game.

In onderstaande video duikt Digital Foundry uitvoerig in op DLSS 5, dat is toegepast in NBA 2K27. De pc-versie van de basketbalgame (die momenteel gereviewd wordt) is voorzien van de nieuwe Nvidia-technologie en uit het testrapport van Digital Foundry blijkt dat de daadwerkelijke impact van de tech, in het geval van NBA 2K27, relatief klein is. Zo horen we in onderstaande video onder andere dat de tech in dit geval vooral is toegepast op de belichting, de shirts van de spelers en wat schaduwwerk.

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Tijdens de test is er echter ook gekeken naar de impact op de daadwerkelijke performance van NBA 2K27. Deze resultaten maken nogal indruk, want het blijkt dat het activeren van DLSS 5 een flinke dip in performance oplevert. Zo daalt de framerate op een GeForce RTX 5090 van 128,4 FPS naar 62,7 FPS en zakt de framerate op een RTX 5060 van 72,8 FPS naar 42,3 FPS. Mocht je weinig geven om framerates en meer geven om de 'frame-costs' dan heeft DF die ook paraat. Op een RTX 5090 kost een frame gemiddeld 8,2 milliseconden. met DLSS 5 aan. Deze kan echter oplopen tot 13,7 milliseconden, afhankelijk van de gebruikte GPU (in dit geval een RTX 5080).

De mate van performancedaling is sterk afhankelijk van de implementatie en de systeemvereisten van de game zelf. In het geval van NBA 2K27 gaat het om een relatief weinig veeleisende game en is de toepassing licht ingezet. Of dit echter betekent dat alle ontwikkelaars er even casual gebruik van maken, moet natuurlijk nog blijken.