De testresultaten zijn binnen: Nvidia DLSS 5 eist veel van FPS
Er is nogal wat te doen geweest omtrent de aankondiging van Nvidia's DLSS 5. De gen-AI-technologie van de hardwareleverancier transformeerde volgens sommigen personages in generieke modelletjes. Anderen juichen het juist toe; het is immers een technologie om de visuals van een game flink op te poetsen. Digital Foundry heeft echter een uitvoerige test gedraaid en concludeert dat de tech minder ingrijpend is dan verwacht en vooral erg veel impact heeft op de performance van een game.
In onderstaande video duikt Digital Foundry uitvoerig in op DLSS 5, dat is toegepast in NBA 2K27. De pc-versie van de basketbalgame (die momenteel gereviewd wordt) is voorzien van de nieuwe Nvidia-technologie en uit het testrapport van Digital Foundry blijkt dat de daadwerkelijke impact van de tech, in het geval van NBA 2K27, relatief klein is. Zo horen we in onderstaande video onder andere dat de tech in dit geval vooral is toegepast op de belichting, de shirts van de spelers en wat schaduwwerk.
Tijdens de test is er echter ook gekeken naar de impact op de daadwerkelijke performance van NBA 2K27. Deze resultaten maken nogal indruk, want het blijkt dat het activeren van DLSS 5 een flinke dip in performance oplevert. Zo daalt de framerate op een GeForce RTX 5090 van 128,4 FPS naar 62,7 FPS en zakt de framerate op een RTX 5060 van 72,8 FPS naar 42,3 FPS. Mocht je weinig geven om framerates en meer geven om de 'frame-costs' dan heeft DF die ook paraat. Op een RTX 5090 kost een frame gemiddeld 8,2 milliseconden. met DLSS 5 aan. Deze kan echter oplopen tot 13,7 milliseconden, afhankelijk van de gebruikte GPU (in dit geval een RTX 5080).
De mate van performancedaling is sterk afhankelijk van de implementatie en de systeemvereisten van de game zelf. In het geval van NBA 2K27 gaat het om een relatief weinig veeleisende game en is de toepassing licht ingezet. Of dit echter betekent dat alle ontwikkelaars er even casual gebruik van maken, moet natuurlijk nog blijken.
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Ik vind het het pracht wel waard. Overigens pak je extra fps door frame generation op ‘balanced’ te zetten ende overall graphics op medium of high. Het blijft dan mooi. Met mijn rtx 5070 behaal ik dan alsnog 40 fps voor bijvoorbeeld planco 2, Jedi Fallen Order en Inzoi.
Ja het kost kracht maar vind het wel mooi!
Dat klinkt niet erg best.
'k vind de games er prachtig uitzien op m'n 5090 met dlss 5, ik ga het zeker blijven gebruiken, zowel op oude als nieuwe games.
Bij de nieuwe NBA game en bijvoorbeeld Assetto Corsa zie ik meerwaarde van DLSS5 bij games als final Fantasy en resident evil voor de volle 100% niet. Heb de beelden gezien en het zijn niet meer mijn Yuffie en Grace.
Nou...... Gewoon uit laten dus. Dat was een makkelijke conclusie voor mij en mijn rtx 5080 hahah!
Zeker een goede manier om de mensen die dit mooi vinden te "forceren" te upgraden als een 5090 zelfs het amper aan kan zonder hevige frame gen, zelf zie ik niet waaarom dit niet een pre-baked ding kan zijn vooral voor gezicht textures, waarom moet het een 50% performance cost continu filter zijn? Zou het zelf niet eens een 20% performance cost waard vinden.