NBA 2K27 gameplay onthuld in eerste officiële trailer

Jullie weten hoe laat het is. Het najaar is in aantocht en dus komt er een nieuwe NBA 2K. Dit keer is het de beurt aan NBA 2K27 en dat viert 2K met de eerste gameplaytrailer, onder het genot van Baby Keem en Kendrick Lamars Family Ties.

Nu wil ik niet als een pessimist klinken, maar grafisch gezien zie ik vrijwel een exacte replica van NBA 2K26. Op zich geen straf, de on-court gameplay staat immers als een huis. De trailer sluit uiteraard af met de verschillende edities. De base game verschijnt op 4 september 2026. Mocht je zeven dagen eerder van start willen, dan kan dat. NBA 2K27 kent namelijk zeven dagen Early Access door de Deluxe- of Ultra Edition aan te schaffen. Doe je dat, dan kun je NBA 2K27 al op 28 augustus 2026 spelen op PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.