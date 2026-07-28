Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

NBA 2K27 gameplay onthuld in eerste officiële trailer

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Jullie weten hoe laat het is. Het najaar is in aantocht en dus komt er een nieuwe NBA 2K. Dit keer is het de beurt aan NBA 2K27 en dat viert 2K met de eerste gameplaytrailer, onder het genot van Baby Keem en Kendrick Lamars Family Ties.

Nu wil ik niet als een pessimist klinken, maar grafisch gezien zie ik vrijwel een exacte replica van NBA 2K26. Op zich geen straf, de on-court gameplay staat immers als een huis. De trailer sluit uiteraard af met de verschillende edities. De base game verschijnt op 4 september 2026. Mocht je zeven dagen eerder van start willen, dan kan dat. NBA 2K27 kent namelijk zeven dagen Early Access door de Deluxe- of Ultra Edition aan te schaffen. Doe je dat, dan kun je NBA 2K27 al op 28 augustus 2026 spelen op PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.
Bron: 2K
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 343 reviews 2190 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot NBA 2K27
NBA 2K27

Ontwikkelaar

Visual Concepts

Uitgever

2K Sports

Release

4 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl10 Deel van het meubilair
3 uur geleden

Ik hoef alleen maar de base game.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord