NBA 2K27 releasedatum en coversterren onthuld
NBA 2K27 is de volgende telg in de langlopende basketbal-franchise. Check hier de eerste details, zoals de releasedatum en diverse coversterren.
We naderen de late zomermaanden en je weet wat dat betekent: het (gamende) sportseizoen gaat binnenkort weer van start. Na de releases van Madden en College Football, is het nu de beurt aan de andere titels die zich klaarstomen voor het kersverse seizoen. NBA 2K27 volgt vanzelfsprekend NBA 2K26 op en we mogen alvast kennis maken met de aanstaande coversterren. Victor Wembanyama (Standard Edition), Caitlin Clark (Deluxe Edition) en Derrick Rose (Ultra Edition) pronken op het hoesje.
Ook trek in gameplaybeelden? Daar moet je nog even geduldig op wachten. Op 28 juli 2026 worden de nieuwe features van NBA 2K27 uit de doeken gedaan.
NBA 2K27 is beschikbaar vanaf 4 september 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Op een later moment verschijnt de sportgame voor de Nintendo Switch 2. De Ultra Edition bevat Early Access vanaf 28 augustus 2026.
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Hmm raar in de eshop staat gewoon ook 4 september.
Anyway heb ruim 300 uur in 2k26 zitten op de Switch 2. Wil eerst even zien wat er veranderd/vernieuwd is.