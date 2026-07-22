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NBA 2K27 releasedatum en coversterren onthuld

Door Bram Noteboom
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NBA 2K27 is de volgende telg in de langlopende basketbal-franchise. Check hier de eerste details, zoals de releasedatum en diverse coversterren.

We naderen de late zomermaanden en je weet wat dat betekent: het (gamende) sportseizoen gaat binnenkort weer van start. Na de releases van Madden en College Football, is het nu de beurt aan de andere titels die zich klaarstomen voor het kersverse seizoen. NBA 2K27 volgt vanzelfsprekend NBA 2K26 op en we mogen alvast kennis maken met de aanstaande coversterren. Victor Wembanyama (Standard Edition), Caitlin Clark (Deluxe Edition) en Derrick Rose (Ultra Edition) pronken op het hoesje.

Ook trek in gameplaybeelden? Daar moet je nog even geduldig op wachten. Op 28 juli 2026 worden de nieuwe features van NBA 2K27 uit de doeken gedaan.

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NBA 2K27 is beschikbaar vanaf 4 september 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Op een later moment verschijnt de sportgame voor de Nintendo Switch 2. De Ultra Edition bevat Early Access vanaf 28 augustus 2026.

Bron: 2K
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5194 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot NBA 2K27
NBA 2K27

Ontwikkelaar

Visual Concepts

Uitgever

2K Sports

Release

4 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
Vastgepind
6 uur geleden

Hmm raar in de eshop staat gewoon ook 4 september.

Anyway heb ruim 300 uur in 2k26 zitten op de Switch 2. Wil eerst even zien wat er veranderd/vernieuwd is.

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