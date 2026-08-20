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Versla alle basketballegendes in NBA 2K27 MyCareer Eras

Door Rudy Wijnberg
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NBA 2K is in huize Wijnberg jaarlijks vaste prik. Toch begint de game een beetje zijn glans te verliezen. Tot nu, want voor de NBA 2K27 MyCareer Eras-trailer loop ik wel warm! In de nieuwe singleplayer-modus overspannen we meerdere tijdperken en nemen we het op tegen allerlei basketballegendes.

Vanaf 4 september 2026 is het weer Ball Over Everything. NBA 2K27 bevat zoals gewoonlijk een carrièremodus, maar beschikt nu ook over een alternatieve modus in de vorm van MyCareer Eras. In de trailer zien we hoe jouw speler het samen met AI opneemt tegen basketballegendes zoals Larry Bird, Magic Johnson, Kobe Bryant, Tim Duncan en natuurlijk Michael Jordan. Weet jij Jordan van zijn ringen te beroven?

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NBA 2K27 verschijnt op 4 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: 2K
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2387 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot NBA 2K27
NBA 2K27

Ontwikkelaar

Visual Concepts

Uitgever

2K Sports

Release

4 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl11 Commander
5 uur geleden

Zal ze allemaal wel weer even verslaan 😝

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