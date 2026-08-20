Versla alle basketballegendes in NBA 2K27 MyCareer Eras

NBA 2K is in huize Wijnberg jaarlijks vaste prik. Toch begint de game een beetje zijn glans te verliezen. Tot nu, want voor de NBA 2K27 MyCareer Eras-trailer loop ik wel warm! In de nieuwe singleplayer-modus overspannen we meerdere tijdperken en nemen we het op tegen allerlei basketballegendes.

Vanaf 4 september 2026 is het weer Ball Over Everything. NBA 2K27 bevat zoals gewoonlijk een carrièremodus, maar beschikt nu ook over een alternatieve modus in de vorm van MyCareer Eras. In de trailer zien we hoe jouw speler het samen met AI opneemt tegen basketballegendes zoals Larry Bird, Magic Johnson, Kobe Bryant, Tim Duncan en natuurlijk Michael Jordan. Weet jij Jordan van zijn ringen te beroven?

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NBA 2K27 verschijnt op 4 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.