Vaultbreakers-demo nu gratis te spelen op Steam

De demo van Vaultbreakers is vanaf vandaag gratis te spelen op Steam. De top-down Extraction RPG laat spelers alvast kennismaken met de wereld, gameplay en co-op voordat de PvPvE-test volgende week van start gaat.

In Vaultbreakers trek je alleen of met vrienden een besmette wereld in op zoek naar waardevolle voorwerpen. Je kunt kiezen voor PvE of PvPvE en moet goed voorbereid op pad gaan als je de Dragonvault wilt bereiken. De demo bevat twee speelbare Vaultbreakers, Nymera en Bjornir, en laat je een deel van de eerste map Wolfswood verkennen. Ook kun je je haven verbeteren en gebruikmaken van perks die invloed hebben op je speelstijl. De demo bevat de eerste onboarding-quests en hoofdmissies, tot aan je eerste Vaultbreak. Wie samen wil spelen, kan dat doen met maximaal twee vrienden. Daarnaast zijn Legacy Points in de demo te verdienen, die na de release behouden blijven en toegang geven tot beloningen. De ontwikkelaar heeft ook bevestigd dat de PvPvE-test van oktober voortaan de Alpha Test heet. Deze test start op 15 oktober om 10:00 uur en loopt tot 21 oktober om 23:59 uur. Voortgang uit de demo wordt meegenomen naar de Alpha Test, waardoor spelers alvast een voorsprong kunnen opbouwen.

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Vaultbreakers heeft nog geen releasedatum, maar de demo is nu in ieder geval alvast te spelen.