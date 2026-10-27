Verfilming van horrorgame MADiSON in de maak

De horrorgame MADiSON van ontwikkelaar BLOODIOUS GAMES wordt naar het witte doek gebracht. Story Kitchen, een productiebedrijf dat gespecialiseerd is in verfilmingen van games, wordt verantwoordelijk voor de productie.

We zien het steeds meer: succesvolle games van alle soorten en maten die verder worden uitgediept aan de hand van een verfilming. Het is nu de beurt aan MADiSON om mensen opnieuw de stuipen op het lijf te jagen, al dan niet in een andere, minder interactieve vorm. Er is verder nog niks bekend over de cast, wie het script gaat schrijven en wie de regie in handen neemt, Story Kitchen mikt op een bioscoop-release. De indie-horrorgame is niet de eerste verfilming van de afgelopen jaren binnen dit betreffende genre. Eerder zagen we filmversies van The Exit 8, Iron Lung en The Mortuary Assistant, terwijl ook filmproducties van o.a. DREDGE, FAITH: The Unholy Trinity en Phasmofobia in de maak zijn.

MADiSON is nu beschikbaar voor de pc, consoles en VR-apparaten.