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Verfilming van horrorgame MADiSON in de maak

Door Bram Noteboom
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De horrorgame MADiSON van ontwikkelaar BLOODIOUS GAMES wordt naar het witte doek gebracht. Story Kitchen, een productiebedrijf dat gespecialiseerd is in verfilmingen van games, wordt verantwoordelijk voor de productie.

We zien het steeds meer: succesvolle games van alle soorten en maten die verder worden uitgediept aan de hand van een verfilming. Het is nu de beurt aan MADiSON om mensen opnieuw de stuipen op het lijf te jagen, al dan niet in een andere, minder interactieve vorm. Er is verder nog niks bekend over de cast, wie het script gaat schrijven en wie de regie in handen neemt, Story Kitchen mikt op een bioscoop-release. De indie-horrorgame is niet de eerste verfilming van de afgelopen jaren binnen dit betreffende genre. Eerder zagen we filmversies van The Exit 8, Iron Lung en The Mortuary Assistant, terwijl ook filmproducties van o.a. DREDGE, FAITH: The Unholy Trinity en Phasmofobia in de maak zijn.

MADiSON film 2026 nieuws1

MADiSON is nu beschikbaar voor de pc, consoles en VR-apparaten.

Bron: Variety
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5748 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot MADiSON
MADiSON

Ontwikkelaar

BLOODIOUS GAMES

Uitgever

BLOODIOUS GAMES

Release

8 juli 2022

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
VR
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl14 High Score Chaser
5 uur geleden

Benieuwd naar!

0
Avatar craftercis
craftercis
lvl10 Deel van het meubilair
5 uur geleden

Sick!

0
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