26-jarige Tales of Eternia krijgt op 16 oktober een Remaster
Bandai Namco pakt lekker door met de remasters. De Tales-franchise bestaat namelijk dertig jaar en Bandai lijkt als doel te hebben om zoveel mogelijk remasters in een zo kort mogelijke periode uit te brengen. Dit keer is het de beurt aan het in 2000 verschenen Tales of Eternia. Tales of Eternia Remastered verschijnt namelijk op 16 oktober 2026.
In Tales of Eternia zien we de wereld opgesplitst worden in twee rijken: Inferia en Celestia. Reid Hershel en Farah Oersted stuiten al snel op een mysterieus meisje genaamd Meredy. Tijdens de zoektocht naar Meredy's achtergrond stuit de party echter op een wereldbedreigend evenement. De rijken dreigen namelijk op elkaar te botsen, iets wat we logischerwijs moeten zien te voorkomen.
Tales of Eternia Remastered betreft wederom een reguliere remaster en dus geen volledige remake. Dat betekent dat we kunnen genieten van lichte upgrades die moeten resulteren in een betere spelervaring. Zo kent de game een opgepoetste soundtrack, ogen de visuals scherper, zijn er markers op de map toegevoegd en kunnen we de battlesnelheid verhogen. Overigens is Tales of Eternia Remastered voorzien van een toggle waarmee we de visuals en soundtrack in de originele staat kunnen beleven.
Tales of Eternia Remastered verschijnt op 16 oktober 2026 voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.
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Van deze had ik nog nooit gehoord, echt veel Tales games zijn er blijkbaar 😅
Echt misschien wel waar ik het meest blij van werd in de Direct. Ooit via emulation mee begonnen, maar door bugs niet verder gekunt. Echt zo charming! Van mij mag de serie weer terug gaan naar 2D.
Voor mij toch een stukje jeugd dit maar waar haal je de tijd vandaag als vader en dertiger😁