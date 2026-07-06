Bekijk nu de opening cinematic van Tales of Eternia Remastered

Op 16 oktober 2026 verschijnt Tales of Eternia Remastered. Om de zomer te overbruggen heeft Bandai Namco alvast de opening cinematic vrijgegeven.

In 2000 verscheen Tales of Eternia voor de originele PlayStation. 26 jaar later is de game eindelijk toe aan een verdiende oppoetsbeurt in de vorm van Tales of Eternia Remastered. Om alvast te pronken met de grafische upgrade, heeft Bandai Namco vroegtijdig de openingscinematic gedeeld. Daarmee wordt direct duidelijk dat de remaster visueel een flinke stap vooruit zet. Voor het gemak hebben we ook de originele cinematic erbij gepakt als vergelijkingsmateriaal.

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Tales of Eternia vertelt het verhaal van Inferia en Celestia, twee rijken die om mysterieuze redenen van elkaar zijn gescheiden. De twee werelden lijken echter op gewelddadige wijze met elkaar in botsing te komen, een gebeurtenis die bekendstaat als 'The Great Fall'. Het is aan Reid en zijn metgezellen om deze ramp te voorkomen en zo Inferia en Celestia van de ondergang te redden.

Tales of Eternia Remastered verschijnt op 16 oktober 2026 voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.