Bekijk nu de opening cinematic van Tales of Eternia Remastered
Op 16 oktober 2026 verschijnt Tales of Eternia Remastered. Om de zomer te overbruggen heeft Bandai Namco alvast de opening cinematic vrijgegeven.
In 2000 verscheen Tales of Eternia voor de originele PlayStation. 26 jaar later is de game eindelijk toe aan een verdiende oppoetsbeurt in de vorm van Tales of Eternia Remastered. Om alvast te pronken met de grafische upgrade, heeft Bandai Namco vroegtijdig de openingscinematic gedeeld. Daarmee wordt direct duidelijk dat de remaster visueel een flinke stap vooruit zet. Voor het gemak hebben we ook de originele cinematic erbij gepakt als vergelijkingsmateriaal.
Tales of Eternia vertelt het verhaal van Inferia en Celestia, twee rijken die om mysterieuze redenen van elkaar zijn gescheiden. De twee werelden lijken echter op gewelddadige wijze met elkaar in botsing te komen, een gebeurtenis die bekendstaat als 'The Great Fall'. Het is aan Reid en zijn metgezellen om deze ramp te voorkomen en zo Inferia en Celestia van de ondergang te redden.
Tales of Eternia Remastered verschijnt op 16 oktober 2026 voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Een moderne versie van tales of Destiny wil ik ook graag spelen. Ik ken die alleen van de manga en dat spel is nooit buiten Japan verschenen.
Zin in! Denk niet dat het op release wordt, maar deze komt er 100%
Ik wil een volledige remake van Tales of Phantasia