Aan het werk in de Sintopia Imployee Retention Update

Het managen van hel is een klusje dat je niet snel klaart. Gelukkig is hier de Sintopia Imployee Retention Update om je leven een stukje gemakkelijker te maken.

Vandaag is het tijd om je werknemers (of werkdemonen) beter te motiveren. De Imployee Retention Update is voor zowel Steam als Epic vandaag beschikbaar en spelers krijgen nieuwe hulpmiddelen tot hun beschikking om de verloren zielen onder hun hoede te martelen. De Souls Gate helpt bij het regelen van de stroom afgedwaalde geesten en houdt ze op koers naar hun beoogde bestemming. Wel zo handig, want die controle geeft je meer stabiliteit. Daarnaast kunnen spelers met de 'Ground Flattener' en de 'Souls Relocator' vervelende obstakels definitief vernietigen en zielen terugsturen naar de Hell Plaza zonder de wegen ervoor te vernietigen. Gemak dient de duivel.

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Sintopia is nu beschikbaar voor de pc.