AGNI: Village of Calamity krijgt nieuwe gameplaytrailer

AGNI: Village of Calamity heeft tijdens gamescom asia x Thailand Game Show een nieuwe gameplaytrailer gekregen. Hierin zien we meer van de survival-horrorgame van de Indonesische studio Separuh Interactive.

In AGNI: Village of Calamity kruip je in de huid van Agni, een onderzoeker van een speciale eenheid. Zij moet een dorp onderzoeken dat wordt geteisterd door een angstaanjagende ramp. De game haalt inspiratie uit de Indonesische folklore en combineert die met survival-horror. In de nieuwe gameplaytrailer zien we meer van Agni en de andere personages die in de game voorkomen. Ook krijgen we een voorproefje van de vreemde wezens die op haar pad komen en hoe Agni, gewapend met een pistool, deze wezens te lijf gaat. De trailer bevat het nummer Blood and Bones, een origineel nummer van Black Razor Records. De muziek past bij de grimmige sfeer van de game en vormt een onderdeel van de soundtrack. Black Razor Records verzorgt ook de overige muziek voor AGNI: Village of Calamity.

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AGNI: Village of Calamity staat gepland voor 2027 en verschijnt op pc, PlayStation 5 en Xbox Series. Een precieze releasedatum is nog niet bekend.