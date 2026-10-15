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Galaxies Showcase oktober 2026

Agni: Village of Calamity-trailer toont meer van het verhaal, de gameplay en meer

Door Bram Noteboom
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De cinematische survival-horrorgame Agni: Village of Calamity kan genieten van extra tijd in de schijnwerpers gedurende Galaxies Showcase. Uitgever Wired Productions en ontwikkelaar Separuh Interactive bieden een unieke take op een welbekend genre.

Onder de begeleiding van een originele track afkomstig van Black Razor Records wordt Agni: Village of Calamity geïntroduceerd. In het zestig seconden durende fragment komen spelers zowel meer over het verhaal als de actievolle gameplay te weten. Beide elementen zijn hevig geïnspireerd door de stijl van Indonesische slasher-films. Aan sfeer gaat het in ieder geval niet liggen wanneer Agni: Village of Calamity in de winkelschappen komt te verschijnen.

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Agni: Village of Calamity is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Galaxies Showcase
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5695 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Agni: Village of Calamity
Agni: Village of Calamity

Ontwikkelaar

Separuh Interactive

Uitgever

Wired Productions

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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