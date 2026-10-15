Agni: Village of Calamity-trailer toont meer van het verhaal, de gameplay en meer

De cinematische survival-horrorgame Agni: Village of Calamity kan genieten van extra tijd in de schijnwerpers gedurende Galaxies Showcase. Uitgever Wired Productions en ontwikkelaar Separuh Interactive bieden een unieke take op een welbekend genre.

Onder de begeleiding van een originele track afkomstig van Black Razor Records wordt Agni: Village of Calamity geïntroduceerd. In het zestig seconden durende fragment komen spelers zowel meer over het verhaal als de actievolle gameplay te weten. Beide elementen zijn hevig geïnspireerd door de stijl van Indonesische slasher-films. Aan sfeer gaat het in ieder geval niet liggen wanneer Agni: Village of Calamity in de winkelschappen komt te verschijnen.

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Agni: Village of Calamity is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.