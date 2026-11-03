Nieuwe XBOX-console is letterlijk een alligator

Speciale edities van consoles zijn altijd wel leuk: vaak staan die dan helemaal in het teken van een bepaalde game(franchise) of iets dergelijks, waardoor de échte fans hun toewijding kunnen tonen. Microsoft heeft nu zo'n editie van hun XBOX Series X aangekondigd, maar deze draait niet rond een game. Nee, in de plaats krijgen we iets... apart?

Het gaat hier om de zogenaamde XBOX Series X-BITE, een console die zich de vraag stelt wat er zou gebeuren als een alligator een XBOX Series X zou opeten. Wel, dan krijg je dus letterlijk een alligator met een console in zijn maag (met bijhorende gehavende controller). Ta-dah! Deze 'console' neemt dus best wel veel plaats in beslag van je woonkamer, want hij is meer dan anderhalve meter lang. Er is maar één exemplaar hiervan gemaakt en deze zal gewonnen worden door één gelukkige fan uit de VS. Jammer genoeg(?) komen wij dus niet in aanmerking voor dit unieke kunstwerk. Microsoft heeft ook een korte video online gezet waarin de XBOX Series X-BITE in z'n volle glorie wordt getoond.

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Is dit een leuk idee, of staat er een limiet op artistieke vrijheid? Laat je gerust horen in de comments!