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Nieuwe XBOX-console is letterlijk een alligator

Door Simon Verbeke
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Speciale edities van consoles zijn altijd wel leuk: vaak staan die dan helemaal in het teken van een bepaalde game(franchise) of iets dergelijks, waardoor de échte fans hun toewijding kunnen tonen. Microsoft heeft nu zo'n editie van hun XBOX Series X aangekondigd, maar deze draait niet rond een game. Nee, in de plaats krijgen we iets... apart?

Het gaat hier om de zogenaamde XBOX Series X-BITE, een console die zich de vraag stelt wat er zou gebeuren als een alligator een XBOX Series X zou opeten. Wel, dan krijg je dus letterlijk een alligator met een console in zijn maag (met bijhorende gehavende controller). Ta-dah! Deze 'console' neemt dus best wel veel plaats in beslag van je woonkamer, want hij is meer dan anderhalve meter lang. Er is maar één exemplaar hiervan gemaakt en deze zal gewonnen worden door één gelukkige fan uit de VS. Jammer genoeg(?) komen wij dus niet in aanmerking voor dit unieke kunstwerk. Microsoft heeft ook een korte video online gezet waarin de XBOX Series X-BITE in z'n volle glorie wordt getoond.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Is dit een leuk idee, of staat er een limiet op artistieke vrijheid? Laat je gerust horen in de comments!

Bron: Microsoft
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 24 reviews 400 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Reacties
Avatar Cyberpunch01
Cyberpunch01
lvl6 Combo Juggler
13 minuten geleden

Had toch graag een gta 6 controller o.i.d. van xbox gezien.

0
Avatar Broodje8bit
Broodje8bit
lvl11 Commander
58 minuten geleden

Doe er ook maar een pizza controller bij , en van die saus ....

0
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Normaliter zou ik hier wel om lachen maar met alle drama en chaos rondom Xbox de laatste jaren vind ik dit eigenlijk vooral cringe, ongepast en gewoon vreemd...
Multimilliard bedrijf ladies en gentlemen....

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl20 Gameliner Grandmaster
2 uur geleden

1 exemplaar… Die gaat heel veel geld waard worden.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl16 Legend in the Making
2 uur geleden

Supervet gemaakt, maar ik heb los van dat deze uiteraard nep is nooit begrepen waarom mensen dode dieren op zouden willen zetten. Ik vind dat zielig en ongepast. Je zet ook niet je oma op na haar dood.

2
Avatar Baroness
Baroness
lvl6 Combo Juggler
3 uur geleden

Hmmm 😑.

0
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden

Het is dat ze de "this is an Xbox" slogan niet meer gebruiken, anders was dit wel een geslaagd voorbeeld ervoor geweest.

1
Avatar NoThisIsDanielle
NoThisIsDanielle
lvl3 XP Farmer
4 uur geleden

Weer iets leuks voor de rijken

0
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