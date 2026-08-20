Bekijk 18 minuten aan sfeervolle Silent Hill: Townfall-gameplay

Zin om je dag te beginnen met wat sfeervolle horror? Bekijk dan nu 20 minuten aan sfeervolle Silent Hill: Townfall-gameplay. In de nieuwe beelden gaan we uitgebreid op verkenning en zijn we vooral objecten aan het verzamelen om zo bepaalde puzzels op te lossen.

Wat speelt zich af achter de ruis? Dat is het thema van Silent Hill: Townfall. Hoofdrolspeler Simon reist noodgedwongen af naar het in mist gehulde eiland St. Amelia. In de typische kustplaats navigeert Simon door alledaagse huisjes terwijl hij ieder laatje overhoop haalt en stapje bij stapje verder komt. Ontdek je echter het mysterie van St. Amelia, of val je ten prooi aan de waanzin?

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Silent Hill: Townfall verschijnt op 24 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.