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Bekijk 18 minuten aan sfeervolle Silent Hill: Townfall-gameplay

Door Rudy Wijnberg
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Zin om je dag te beginnen met wat sfeervolle horror? Bekijk dan nu 20 minuten aan sfeervolle Silent Hill: Townfall-gameplay. In de nieuwe beelden gaan we uitgebreid op verkenning en zijn we vooral objecten aan het verzamelen om zo bepaalde puzzels op te lossen.

Wat speelt zich af achter de ruis? Dat is het thema van Silent Hill: Townfall. Hoofdrolspeler Simon reist noodgedwongen af naar het in mist gehulde eiland St. Amelia. In de typische kustplaats navigeert Simon door alledaagse huisjes terwijl hij ieder laatje overhoop haalt en stapje bij stapje verder komt. Ontdek je echter het mysterie van St. Amelia, of val je ten prooi aan de waanzin?

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Silent Hill: Townfall verschijnt op 24 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Konami
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2387 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot SILENT HILL: Townfall
SILENT HILL: Townfall

Ontwikkelaar

Screen Burn

Uitgever

Konami, Annapurna Interactive

Release

24 september 2026

Platforms

PC
PS5
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Reacties
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl12 Clout Farmer
7 uur geleden

Ik hoop niet dat het rode filter te veel wordt ingezet, vind dit soort gameplay elementen eerder vervelend dan spannend namelijk.

Voor de rest oogt het als een prima game!

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Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl14 High Score Chaser
10 uur geleden

Ik vind Silent Hill naast Resident Evil de beste horrorgame franchise die er is. Maar ligt het nou aan mij? Wat ziet het er grafisch vreemd uit. Zo klinisch. Alsof alles net nieuw is ofzo. Je zou bijna hopen dat er een optie op zit om een film grain filter toe te passen.

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