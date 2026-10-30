Bekijk hier eerste gameplaybeelden van Hunter: The Reckoning - Deathwish
Eerder dit jaar werd de vampierengame Hunter: The Reckoning - Deathwish aangekondigd tijdens de XBOX Partner Preview. Toentertijd waren de gameplaybeelden nog schaars, maar nu krijgen we een overzicht van de personagecreatie.
Gameregisseur Piotr Łatocha legt uit dat je geen bovennatuurlijk krachtige superheld speelt, maar een gewoon mens die zich tegen vampieren moet zien te bewijzen. Je karakterblad bepaalt hoe en of je deze wereld overleeft. Je kunt een van de vele archetypes kiezen of je personage helemaal naar eigen wens opbouwen. De regels zijn gebaseerd op de vijfde editie van Hunter: The Reckoning, waardoor fans al een vertrouwd gevoel krijgen. In de goede oude tabletopstijl werkt de gameplay natuurlijk met dobbelstenen. Met meer charisma lul je je uit gevaarlijke situaties, terwijl je met kracht wellicht meer kans hebt om te overleven als jouw charismatische poging niet mocht baten.
Qua uiterlijk is de keuze ook reuze: verschillende lichaamstypes, kleding, kapsels en details zijn beschikbaar. Het is dan wel een first-person-RPG, maar in de cinematische scènes zul je jouw zelfgemaakte jager talrijke keren tegenkomen.
Een precieze releasedatum is nog niet bekend, maar het lijkt erop dat je volgende zomer kunt beginnen met jagen.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
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