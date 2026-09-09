Beleef een groots RPG-avontuur in Kingdom Come: Deliverance II voor Switch 2
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition is een van de verrassingen tijdens de Nintendo Direct. Binnenkort is de RPG speelbaar op de Switch 2.
Volgend jaar is het zover voor de Nintendo Switch 2-spelers. Ja, dan kan het gamende publiek aan de slag met het avontuur van Henry, maar ditmaal kan je het zelfs on-the-go meemaken wanneer je de Switch 2-versie in huis haalt. Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition bevat de main campaign van de game, alle uitbreidingen, exclusieve gear en een bonus quest. Mocht je nog in de markt zijn voor een uitgebreide role-playing game met een rijke setting, realistische mechanics, grote open-wereld en aangrijpende combat, dan is dit een titel om in de gaten te houden. Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition is al een tijdje verkrijgbaar op andere platformen, maar maakt dus in 2027 het debuut op de hybride console van Nintendo.
Kingdom Come: Deliverance II is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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