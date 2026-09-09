Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Beleef een groots RPG-avontuur in Kingdom Come: Deliverance II voor Switch 2

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition is een van de verrassingen tijdens de Nintendo Direct. Binnenkort is de RPG speelbaar op de Switch 2.

Volgend jaar is het zover voor de Nintendo Switch 2-spelers. Ja, dan kan het gamende publiek aan de slag met het avontuur van Henry, maar ditmaal kan je het zelfs on-the-go meemaken wanneer je de Switch 2-versie in huis haalt. Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition bevat de main campaign van de game, alle uitbreidingen, exclusieve gear en een bonus quest. Mocht je nog in de markt zijn voor een uitgebreide role-playing game met een rijke setting, realistische mechanics, grote open-wereld en aangrijpende combat, dan is dit een titel om in de gaten te houden. Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition is al een tijdje verkrijgbaar op andere platformen, maar maakt dus in 2027 het debuut op de hybride console van Nintendo.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Kingdom Come: Deliverance II is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Nintendo Direct
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5457 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Kingdom Come: Deliverance II
Genomineerd
Kingdom Come: Deliverance II

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Warhorse Studios

Uitgever

Deep Silver

Release

4 februari 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord