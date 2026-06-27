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Kingdom Come: Deliverance II behaalt nieuwe verkoopmijlpaal: zes miljoen

Door Bram Noteboom

Deep Silver en Warhorse Studios melden goed nieuws. Kingdom Come: Deliverance II is meer dan zes miljoen keer over de toonbanken gevlogen.

De middeleeuwse RPG kwam oorspronkelijk in februari 2025 te verschijnen en heeft in anderhalf jaar tijd veel spelers weten aan te spreken. Dankzij diverse sales en releases van meerdere DLC's bleef Kingdom Come: Deliverance II zich in de kijker spelen en dat betaalt zich dubbel en dwars uit. Ook nu weer zijn de Kingdom Come: Deliverance-games onderdeel van de Steam Summer Sale, mocht je graag met de games aan de slag gaan.

Warhorse Studios heeft het er maar druk mee. Naast een nieuwe Kingdom Come-game wordt er gewerkt aan een Lord of the Rings-RPG.

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Kingdom Come: Deliverance II is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Deep Silver / Warhorse Studios
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Kingdom Come: Deliverance II Genomineerd
Kingdom Come: Deliverance II

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Warhorse Studios

Uitgever

Deep Silver

Release

4 februari 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Eriktm25
Eriktm25
lvl5 Thread Hunter
5 dagen geleden om 11:16

Deze game heeft zoveel dingen die fantastisch zijn maar daar tegenover ook zoveel dingen waar ik me kapot aan erger. Het zwaardvechten voelt nooit vloeiend of leuk bijvoorbeeld.

1
Avatar Jeffreydr
Jeffreydr
lvl3 XP Farmer
1 week geleden om 10:37

Hele dikke game. Zo veel plezier mee gehad! My noble arse thanks you!

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl10 Deel van het meubilair
1 week geleden om 02:17

Topper!

0
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 18:58

Da's niet slecht. Bij deel 1 hoorde ik best wat mensen dat het niet voor iedereen was qua combat. En om dan zes miljoen exemplaren te verkopen van het vervolg mag best een succes genoemd worden.

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
1 week geleden om 17:33

Fantastisch game!
Kom maar op met The Lord of the Rings!

0
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl11 Commander
1 week geleden om 17:00

Lijkt me een prachtige wereld om te verkennen, maar uit recensies en zo leek de gameplay wat te hardcore voor mij. Desondanks heel vet dat ze zo'n succes hebben met deze games!

0
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 16:17

Is dat goed? Had verwacht dat ze inmiddels al wel meer hadden verkocht.

0
Avatar MR1980
MR1980
lvl10 Deel van het meubilair
1 week geleden om 13:37

Ik heb 'm nog steeds liggen, want was na 3 uurtjes gestopt. De combat.....poeh ik trek dat echt slecht. Maar goed. Misschien geeft ik het ooit nog eens een kans.

0
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