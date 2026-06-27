Kingdom Come: Deliverance II behaalt nieuwe verkoopmijlpaal: zes miljoen
Deep Silver en Warhorse Studios melden goed nieuws. Kingdom Come: Deliverance II is meer dan zes miljoen keer over de toonbanken gevlogen.
De middeleeuwse RPG kwam oorspronkelijk in februari 2025 te verschijnen en heeft in anderhalf jaar tijd veel spelers weten aan te spreken. Dankzij diverse sales en releases van meerdere DLC's bleef Kingdom Come: Deliverance II zich in de kijker spelen en dat betaalt zich dubbel en dwars uit. Ook nu weer zijn de Kingdom Come: Deliverance-games onderdeel van de Steam Summer Sale, mocht je graag met de games aan de slag gaan.
Warhorse Studios heeft het er maar druk mee. Naast een nieuwe Kingdom Come-game wordt er gewerkt aan een Lord of the Rings-RPG.
Kingdom Come: Deliverance II is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Deze game heeft zoveel dingen die fantastisch zijn maar daar tegenover ook zoveel dingen waar ik me kapot aan erger. Het zwaardvechten voelt nooit vloeiend of leuk bijvoorbeeld.
Hele dikke game. Zo veel plezier mee gehad! My noble arse thanks you!
Topper!
Da's niet slecht. Bij deel 1 hoorde ik best wat mensen dat het niet voor iedereen was qua combat. En om dan zes miljoen exemplaren te verkopen van het vervolg mag best een succes genoemd worden.
Fantastisch game!
Kom maar op met The Lord of the Rings!
Lijkt me een prachtige wereld om te verkennen, maar uit recensies en zo leek de gameplay wat te hardcore voor mij. Desondanks heel vet dat ze zo'n succes hebben met deze games!
Is dat goed? Had verwacht dat ze inmiddels al wel meer hadden verkocht.
Ik heb 'm nog steeds liggen, want was na 3 uurtjes gestopt. De combat.....poeh ik trek dat echt slecht. Maar goed. Misschien geeft ik het ooit nog eens een kans.