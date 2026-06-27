Deep Silver en Warhorse Studios melden goed nieuws. Kingdom Come: Deliverance II is meer dan zes miljoen keer over de toonbanken gevlogen.

De middeleeuwse RPG kwam oorspronkelijk in februari 2025 te verschijnen en heeft in anderhalf jaar tijd veel spelers weten aan te spreken. Dankzij diverse sales en releases van meerdere DLC's bleef Kingdom Come: Deliverance II zich in de kijker spelen en dat betaalt zich dubbel en dwars uit. Ook nu weer zijn de Kingdom Come: Deliverance-games onderdeel van de Steam Summer Sale, mocht je graag met de games aan de slag gaan.

Warhorse Studios heeft het er maar druk mee. Naast een nieuwe Kingdom Come-game wordt er gewerkt aan een Lord of the Rings-RPG.

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Kingdom Come: Deliverance II is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.