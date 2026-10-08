BrokenLore: Ascend klimt naar januari 2027-release
De volgende telg in de langlopende horrorserie, genaamd BrokenLore: Ascend, heeft een releasedatum te pakken. Begin volgend jaar kan je aan de slag met deze uniek ogende titel.
Zoals de andere games binnen dezelfde franchise is de opzet simpel doch effectief. In BrokenLore: Ascend klimmen de twee streamers Ren en Yui de vervloekte toren van Tokyo en logischerwijs stuiten ze op een nachtmerrie: de Rokurokubi. Hoe hoger ze het bouwwerk beklimmen, des te krankzinniger ze worden en hoe meer ze stiekem over zichzelf leren. Harde waarheden en puike platform-actie vormen het gros van de ervaring binnen BrokenLore: Ascend. Wil je dat in actie zien? Check dan de onderstaande trailer:
BrokenLore: Ascend is beschikbaar vanaf 7 januari 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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