Canyons komt in november 2027 te verschijnen

Ontwikkelaar RedRuins Softworks en uitgever HyperTrain Digital waren aanwezig tijdens The Triple-i Initiative Showcase om opnieuw Canyons in de spotlights te zetten. Een exacte releasedatum werd er nog niet getoond, maar we weten wel dat de game in november van volgend jaar verschijnt.

Eerder dit jaar maakten we al kennis met het project van RedRuins Softworks toen de PvE-shooter Canyons uit de doeken werd gedaan. Canyons biedt een procedureel gegenereerde wereld waarin je wezens die 'Awakened' worden genoemd kapot moet maken. Je kunt de game samen of met een team van maximaal vier crusaders spelen. Door middel van Blood Pacts kunt je de eigenschappen van Awakened overnemen en gerbuiken om je hachje te redden. Om te overleven zul je af en toe moeilijke keuzes moeten maken.

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Canyons komt dus ergens in november van 2027 te verschijnen voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.