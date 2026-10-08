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The Triple-i Initiative 2026

Canyons komt in november 2027 te verschijnen

Door Patrick Lamers
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Ontwikkelaar RedRuins Softworks en uitgever HyperTrain Digital waren aanwezig tijdens The Triple-i Initiative Showcase om opnieuw Canyons in de spotlights te zetten. Een exacte releasedatum werd er nog niet getoond, maar we weten wel dat de game in november van volgend jaar verschijnt.

Eerder dit jaar maakten we al kennis met het project van RedRuins Softworks toen de PvE-shooter Canyons uit de doeken werd gedaan. Canyons biedt een procedureel gegenereerde wereld waarin je wezens die 'Awakened' worden genoemd kapot moet maken. Je kunt de game samen of met een team van maximaal vier crusaders spelen. Door middel van Blood Pacts kunt je de eigenschappen van Awakened overnemen en gerbuiken om je hachje te redden. Om te overleven zul je af en toe moeilijke keuzes moeten maken.

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Canyons komt dus ergens in november van 2027 te verschijnen voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: HypeTrain Digital
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 189 reviews 3063 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Canyons
Canyons

Ontwikkelaar

RedRuins Softworks

Uitgever

HypeTrain Digital

Release

November 2027

Platforms

PC
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