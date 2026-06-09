De emotionele reis van Forever Ago krijgt een startdatum

Enkele maanden geleden werd Forever Ago aangekondigd, een emotionele game over een roadtrip vol herinneringen. Ontwikkelaar Third Shift heeft nu een nieuwe trailer vrijgegeven, die ook de releasedatum verklapt.

De reis van Forever Ago start dit najaar

Forever Ago draait om ene Alfred die vertrekt op een roadtrip, waarbij zelfreflectie centraal staat. Het belooft een mooie en emotionele reis te worden en de nieuwe trailer weerspiegelt die vibe perfect. Ben je op zoek naar een verhalende singleplayer game met een artistiek kantje, dan is Forever Ago dus zeker een game om in de gaten te houden! Bekijk de onderstaande trailer om alvast in de sfeer te komen.

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Forever Ago verschijnt op 8 oktober voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 en pc.