De emotionele reis van Forever Ago krijgt een startdatum
Enkele maanden geleden werd Forever Ago aangekondigd, een emotionele game over een roadtrip vol herinneringen. Ontwikkelaar Third Shift heeft nu een nieuwe trailer vrijgegeven, die ook de releasedatum verklapt.
De reis van Forever Ago start dit najaar
Forever Ago draait om ene Alfred die vertrekt op een roadtrip, waarbij zelfreflectie centraal staat. Het belooft een mooie en emotionele reis te worden en de nieuwe trailer weerspiegelt die vibe perfect. Ben je op zoek naar een verhalende singleplayer game met een artistiek kantje, dan is Forever Ago dus zeker een game om in de gaten te houden! Bekijk de onderstaande trailer om alvast in de sfeer te komen.
Forever Ago verschijnt op 8 oktober voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.