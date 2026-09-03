Demo van Stupid Never Dies vanaf nu te spelen

GPTRACK50 heeft tijdens Sony's State of Play presentatie een nieuwe trailer getoond van Stupid Never Dies. Aan het einde van de gameplaytrailer worden we nog verrast met de aankondiging van de demo.

Als je reikhalzend uitkijkt naar de komst van Stupid Never Dies, dan is er goed nieuws voor je. GPTRACK50 heeft namelijk tijdens de State of Play van Playstation bekendgemaakt dat je de game nu al kunt spelen. Weliswaar in de vorm van een demo, maar toch. Ook wordt de actie-RPG getoond tijdens een nieuwe gameplaytrailer.

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De demo van Stupid Never Dies is vanaf nu beschikbaar. De game verschijnt op 21 oktober 2026.