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gamescom 2026

Demo van Stupid Never Dies vanaf nu te spelen

Door Patrick Lamers
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GPTRACK50 heeft tijdens Sony's State of Play presentatie een nieuwe trailer getoond van Stupid Never Dies. Aan het einde van de gameplaytrailer worden we nog verrast met de aankondiging van de demo.

Als je reikhalzend uitkijkt naar de komst van Stupid Never Dies, dan is er goed nieuws voor je. GPTRACK50 heeft namelijk tijdens de State of Play van Playstation bekendgemaakt dat je de game nu al kunt spelen. Weliswaar in de vorm van een demo, maar toch. Ook wordt de actie-RPG getoond tijdens een nieuwe gameplaytrailer.

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De demo van Stupid Never Dies is vanaf nu beschikbaar. De game verschijnt op 21 oktober 2026.

Bron: PlayStation
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2986 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Stupid Never Dies
Stupid Never Dies

Ontwikkelaar

GPTRACK50

Uitgever

GPTRACK50

Release

21 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
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