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Design je eigen ARK: Survival Ascended levels in ARK Maker

Door Patrick Lamers

Tijdens IGN Live 2026 heeft de co-founder van Studio Wildcard, Jeremy Stieglitz, nieuwe informatie gedeeld voor de ARK franchise. ARK bestaat inmiddels elf jaar en dat wordt gevierd met de komst van de map builder ARK Maker.

ARK Maker is een level design modus voor ARK: Survival Ascended. Jij kunt binnenkort als speler je eigen maps ontwerpen en vervolgens eenvoudig delen met anderen in de game. Voorheen konden fanatiekelingen al aan de slag met de modding tools, maar door ARK Maker aan te bieden wordt het ontwerpen van maps nu een stuk toegankelijker. Volgens Stieglitz maakte slechts 1 procent van de ARK spelers gebruik van de modding tools, terwijl zo'n 30 procent aangaf interesse te hebben in het maken van content. ARK Maker moet er dus voor zorgen dat die wens nu beter vervuld kan worden door de drempel te verlagen. Je kunt op een eenvoudige manier levels ontwerpen, zonder dat je heel veel kennis nodig hebt van het ontwikkelproces.

ARK Maker maakt het mogelijk om bestaande levels aan te passen, compleet nieuwe levels te maken of gewoon slechts kleine elementen toe te voegen aan andere maps. De resultaten kunnen vervolgens gedeeld worden via een Mod Browser, waarmee spelers elkaars maps kunnen downloaden, verkennen en spelen. Deze tool komt zowel naar de pc als de console versies van de game.

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ARK Maker staat gepland voor een release in het derde kwartaal van 2026.

Bron: Studio Wildcard
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot ARK: Survival Ascended
ARK: Survival Ascended

Ontwikkelaar

Studio Wildcard

Uitgever

Studio Wildcard

Release

25 oktober 2023

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar BozeMeneer
BozeMeneer
lvl5 Thread Hunter
3 weken geleden om 09:26

Studio Wildcard kennende zal het wel weer worden uitgesteld.

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