Dit is het verhaal achter Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster

Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster heeft tijdens Warhammer Day een nieuwe verhaaltrailer gekregen. De game volgt Vihneek, een Skaven die zich wil opwerken tot de beruchtste huurmoordenaar van zijn clan.

De nieuwe trailer laat zien hoe Vihneek ontsnapt uit zijn gevangenschap met hulp van Skiteek, een huurmoordenaar van Clan Skrell. Zijn vrijheid heeft wel een prijs, want zijn redder maakt hem tot een wapen voor de clan. Vihneek moet dodelijke opdrachten uitvoeren en mag daarbij geen enkel doelwit sparen. Met elke geslaagde moord stijgt hij in rang. Toch liggen er gevaren op de loer, want ook rivaliserende clans willen hun macht uitbreiden in de duistere wereld van de Skaven. Vihneek moet zien te overleven als hij de beruchtste Deathmaster wil worden. Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster is een actie-platformgame waarin stealth een grote rol speelt. Je kunt vallen zetten, de omgeving gebruiken en vijanden te slim af zijn om ongezien je doel te bereiken. Wie liever de aanval kiest, kan ook afrekenen met alles wat in de weg staat. Daarbij loopt de dreiging uiteen van zwakke Skaven tot grote Rat Ogres. De game speelt zich af in een wereld vol verval, donkere gangen en verborgen plekken waar Vihneek zich kan verschuilen.

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Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster verschijnt in 2027 voor pc, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 en Xbox. Een precieze releasedatum is nog niet bekend.