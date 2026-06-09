Donkey Kong Bananza-DLC krijgt eigen Super Mario Bros-DLC
Een DLC in een DLC, noem het DLCeption. Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush krijgt een wavegebaseerd event dat volledig in het teken staat van Super Mario Bros. 40th, het evenement ter ere van Mario's 40e verjaardag.
Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush wordt in vier verschillende periodes voorzien van allerlei Mario-items. Zo kunnen we Donkey Kong en Pauline uitdossen in Mario- en Luigi-kledij. Daarnaast kun je item blocks, mushrooms en meer tegenkomen terwijl je je een weg door de uitdagingen heen baant. De content keert echter op wavebasis terug. Het schema ziet er als volgt uit:
- Wave 1 – 9 juni t/m 30 juni
- Wave 2 – 14 juli t/m 21 juli
- Wave 3 – 4 augustus t/m 11 augustus
- Wave 4 – 25 augustus t/m 1 september
Daar stopt het echter niet voor Donkey Kong. Later vandaag verschijnt namelijk het Nintendo Switch Online DK Challenge Event. In de periode van 9 juni 2026 tot en met 1 september 2026 kunnen we in dit exclusieve Nintendo Switch-evenement beloningen verdienen door uitdagingen uit diverse Donkey Kong-games te voltooien.
Door de uitdagingen uit bijvoorbeeld Donkey Kong Country, Donkey Kong Country Returns en andere games te voltooien, verdien je exclusieve beloningen in de vorm van digitale verzamelkaarten. Mocht je Donkey Kong Bananza bezitten, dan krijg je bovendien nog een reeks extra uitdagingen voorgeschoteld.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Leuk aan de ene kant dat ze Bananza nog veel liefde geven met DLC content, andere kant heb je ook nog een Mario Kart World dat ook wat liefde verdient met een DLC. Bijzondere keuzes zo.
Die Smaragdjacht heb ik niet aangeschaft en voor deze meuk geldt hetzelfde.
Beter beginnen ze aan een nieuwe game.
Had liever een nieuwe dkc gezien
Een DLCeption 😂