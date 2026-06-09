Donkey Kong Bananza-DLC krijgt eigen Super Mario Bros-DLC

Een DLC in een DLC, noem het DLCeption. Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush krijgt een wavegebaseerd event dat volledig in het teken staat van Super Mario Bros. 40th, het evenement ter ere van Mario's 40e verjaardag.

Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush wordt in vier verschillende periodes voorzien van allerlei Mario-items. Zo kunnen we Donkey Kong en Pauline uitdossen in Mario- en Luigi-kledij. Daarnaast kun je item blocks, mushrooms en meer tegenkomen terwijl je je een weg door de uitdagingen heen baant. De content keert echter op wavebasis terug. Het schema ziet er als volgt uit:



Wave 1 – 9 juni t/m 30 juni

Wave 2 – 14 juli t/m 21 juli

Wave 3 – 4 augustus t/m 11 augustus

Wave 4 – 25 augustus t/m 1 september

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Daar stopt het echter niet voor Donkey Kong. Later vandaag verschijnt namelijk het Nintendo Switch Online DK Challenge Event. In de periode van 9 juni 2026 tot en met 1 september 2026 kunnen we in dit exclusieve Nintendo Switch-evenement beloningen verdienen door uitdagingen uit diverse Donkey Kong-games te voltooien.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Door de uitdagingen uit bijvoorbeeld Donkey Kong Country, Donkey Kong Country Returns en andere games te voltooien, verdien je exclusieve beloningen in de vorm van digitale verzamelkaarten. Mocht je Donkey Kong Bananza bezitten, dan krijg je bovendien nog een reeks extra uitdagingen voorgeschoteld.