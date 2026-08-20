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Geniet van 15 minuten aan Black Myth: Zhong Kui-gameplay

Door Rudy Wijnberg
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Afgelopen nacht was het genieten voor de mensen die op gameplay zaten te wachten. Er is namelijk 15 minuten aan Black Myth: Zhong Kui-gameplay verschenen. Het vervolg op het populaire Black Myth: Wukong van Game Science ziet er wederom bijzonder goed uit en zit boordevol actie.

Is de atmosferische horror van de Silent Hill: Townfall-gameplay niet zo je ding? Start dan je ochtend met uitgebreide gameplaybeelden van Black Myth: Zhong Kui. In dit nieuwe avontuur laten we primaat Sun Wukong achter ons en kruipen we in de huid van Zhong Kui, een taoïstische godheid uit de Chinese mythologie. Zhong Kui staat in de mythologie bekend als de verbanner van spoken en kwade geesten. Dat is duidelijk, want ook in de gameplay laat Zhong Kui geen spaan heel van zijn tegenstanders.

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In de gameplaybeelden is er overigens niet enkel ruimte voor intense zwaardgevechten. Zo krijgen we ook wat van het verhaal en natuurlijk een bossfight mee. Eén ding is echter duidelijk: Game Science lijkt er weer bovenop te zitten met Black Myth: Zhong Kui.

Het is momenteel nog onduidelijk wanneer Black Myth: Zhong Kui komt te verschijnen. Wel is bekend dat de game speelbaar gaat zijn op PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Game Science
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2387 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Black Myth: Zhong Kui
Black Myth: Zhong Kui

Ontwikkelaar

Game Science

Uitgever

Game Science

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl10 Deel van het meubilair
6 uur geleden

Wejooo gek
Dit laat toch echt weer zien hoe Oosterse devs uit China etc de vloer schoonmaken met westerse devs... Nog niet zo lang geleden was het omgekeerd

1
Avatar Snafu
Snafu
lvl9 NPC 2.0
7 uur geleden

Ik dacht dat Black Myth: Wukong een DLC zou krijgen. Maar blijkbaar heb ik het mis en krijgen we een geheel nieuw spel

0
Avatar Nelsherk
Nelsherk
lvl8 Achievement Hunter
7 uur geleden

Heel vet en heel veel zin in!!

WuKong destijds platinum gehaald. Wat een vette game was dat! Kan niet wachten op deze game! Hopelijk komt die nog op disc 🤞

0
Avatar Marinden
Marinden
lvl6 Combo Juggler
8 uur geleden

Uiteindelijk deel 1 niet kunnen uitspelen omdat het te moeilijk was. Erg jammer, maar was toch een heel tof spel!

Deel 2 ziet er echt super vet uit. Ga dat waarschijnlijk toch weer proberen. Hopen op een easy mode ;-)

1
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl12 Clout Farmer
8 uur geleden

Ik moet deel 1 nog spelen, maar dit oogt erg vet!

0
Avatar BozeMeneer
BozeMeneer
lvl6 Combo Juggler
8 uur geleden

Ziet er wel heel vet uit! Hij doet wel heel weinig damage op die boss.

0
Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
8 uur geleden bewerkt

Damn, ziet er super tof uit. Zeer genoten van Black Myth Wukong, dus dit wordt wel een dag 1 aankoop voor mij!

De bossfight die begint op minuut 9 deed mij wel heeeeel erg denken aan de bossfight in bloodborne DLC met "The Orphan of Kos". 1 van de tofste gevechten, dus niet erg, maar zag wel veel overeenkomsten 😅

2
Avatar ComboC
ComboC
lvl2 Journey Awaits!
9 uur geleden

Ziet er mooi uit, maar als dit weer net zo'n Boss-rush wordt als in deel 1, sla ik em toch over. Ben dan toch meer fan van WuChang

0
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