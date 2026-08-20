Geniet van 15 minuten aan Black Myth: Zhong Kui-gameplay

Afgelopen nacht was het genieten voor de mensen die op gameplay zaten te wachten. Er is namelijk 15 minuten aan Black Myth: Zhong Kui-gameplay verschenen. Het vervolg op het populaire Black Myth: Wukong van Game Science ziet er wederom bijzonder goed uit en zit boordevol actie.

Is de atmosferische horror van de Silent Hill: Townfall-gameplay niet zo je ding? Start dan je ochtend met uitgebreide gameplaybeelden van Black Myth: Zhong Kui. In dit nieuwe avontuur laten we primaat Sun Wukong achter ons en kruipen we in de huid van Zhong Kui, een taoïstische godheid uit de Chinese mythologie. Zhong Kui staat in de mythologie bekend als de verbanner van spoken en kwade geesten. Dat is duidelijk, want ook in de gameplay laat Zhong Kui geen spaan heel van zijn tegenstanders.

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In de gameplaybeelden is er overigens niet enkel ruimte voor intense zwaardgevechten. Zo krijgen we ook wat van het verhaal en natuurlijk een bossfight mee. Eén ding is echter duidelijk: Game Science lijkt er weer bovenop te zitten met Black Myth: Zhong Kui.

Het is momenteel nog onduidelijk wanneer Black Myth: Zhong Kui komt te verschijnen. Wel is bekend dat de game speelbaar gaat zijn op PlayStation 5, Xbox Series en pc.