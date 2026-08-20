Geniet van 15 minuten aan Black Myth: Zhong Kui-gameplay
Afgelopen nacht was het genieten voor de mensen die op gameplay zaten te wachten. Er is namelijk 15 minuten aan Black Myth: Zhong Kui-gameplay verschenen. Het vervolg op het populaire Black Myth: Wukong van Game Science ziet er wederom bijzonder goed uit en zit boordevol actie.
Is de atmosferische horror van de Silent Hill: Townfall-gameplay niet zo je ding? Start dan je ochtend met uitgebreide gameplaybeelden van Black Myth: Zhong Kui. In dit nieuwe avontuur laten we primaat Sun Wukong achter ons en kruipen we in de huid van Zhong Kui, een taoïstische godheid uit de Chinese mythologie. Zhong Kui staat in de mythologie bekend als de verbanner van spoken en kwade geesten. Dat is duidelijk, want ook in de gameplay laat Zhong Kui geen spaan heel van zijn tegenstanders.
In de gameplaybeelden is er overigens niet enkel ruimte voor intense zwaardgevechten. Zo krijgen we ook wat van het verhaal en natuurlijk een bossfight mee. Eén ding is echter duidelijk: Game Science lijkt er weer bovenop te zitten met Black Myth: Zhong Kui.
Het is momenteel nog onduidelijk wanneer Black Myth: Zhong Kui komt te verschijnen. Wel is bekend dat de game speelbaar gaat zijn op PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Trailer
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Breaking!
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Game Science sluit de gamescom 2025 Opening Night Live af in stijl. De Chinese gamemaker is bezig met haar tweede game, genaamd Black Myth: Zhong Kui!2 reacties
Wejooo gek
Dit laat toch echt weer zien hoe Oosterse devs uit China etc de vloer schoonmaken met westerse devs... Nog niet zo lang geleden was het omgekeerd
Ik dacht dat Black Myth: Wukong een DLC zou krijgen. Maar blijkbaar heb ik het mis en krijgen we een geheel nieuw spel
Heel vet en heel veel zin in!!
WuKong destijds platinum gehaald. Wat een vette game was dat! Kan niet wachten op deze game! Hopelijk komt die nog op disc 🤞
Uiteindelijk deel 1 niet kunnen uitspelen omdat het te moeilijk was. Erg jammer, maar was toch een heel tof spel!
Deel 2 ziet er echt super vet uit. Ga dat waarschijnlijk toch weer proberen. Hopen op een easy mode ;-)
Ik moet deel 1 nog spelen, maar dit oogt erg vet!
Ziet er wel heel vet uit! Hij doet wel heel weinig damage op die boss.
Damn, ziet er super tof uit. Zeer genoten van Black Myth Wukong, dus dit wordt wel een dag 1 aankoop voor mij!
De bossfight die begint op minuut 9 deed mij wel heeeeel erg denken aan de bossfight in bloodborne DLC met "The Orphan of Kos". 1 van de tofste gevechten, dus niet erg, maar zag wel veel overeenkomsten 😅
Ziet er mooi uit, maar als dit weer net zo'n Boss-rush wordt als in deel 1, sla ik em toch over. Ben dan toch meer fan van WuChang