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GTA 6 komt toch in het najaar van 2025 uit

Door Eilish Janssen

Het lijkt erop dat GTA 6 toch niet wordt uitgesteld. Dit blijkt uit het jaarrapport van uitgever Take-Two Interactive.

In het jaarverslag van de uitgever bevestigen ze nogmaals dat GTA 6 op de planning staat voor een release in het najaar van 2025. Aangezien er onlangs geruchten rondgingen dat GTA 6 uitgesteld werd naar 2026, is dit nieuws voor fans natuurlijk een grote opluchting. Als het aan Take-Two en Rockstar ligt, zal de game dus gewoon uitkomen in de al langer bekende releasewindow. In een jaar kan er uiteraard nog van alles gebeuren, dus uitstel is nooit helemaal uitgesloten, maar het is voor nu in ieder geval nog niet aan de orde.

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GTA 6 wordt voor nu dus nog niet uitgesteld, maar staat nog steeds op de planning voor het najaar van 2025.

Bron: Twitter Rebs Gaming
Eilish Janssen
Eilish Janssen Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,8/5 56 reviews 1255 artikelen geplaatst

Je zou het haast niet zeggen, maar Eilish heeft een passie voor alles dat de "normale mens" de stuipen op het lijf jaagt. Haar stapel dekentjes is torenhoog en wanneer de zon zijn oogjes sluit, wikkelt ze zich in haar coconnetje om zich onder te dompelen in menig nachtmerrie. Vergis je echter niet, Eilish is altijd vlijmscherp. Ze scheidt het kaf van het koren en weet het laatste nieuws recht voor je raap te brengen.

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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