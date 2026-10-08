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The Triple-i Initiative 2026

Haunted Paws krijgt demo en komt naar meerdere consoles

Door Claudia Tjia
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Wie wel zin heeft in een schattig avontuur met een duister randje, kan aan de slag met Haunted Paws. De co-opgame krijgt een versie voor consoles, en een gratis demo op Steam.

In Haunted Paws speel je samen met een vriend als twee puppy's die op zoek gaan naar hun vermiste baasje. Daarvoor trekken de honden een spookachtig landhuis in, waar verschillende monsters rondlopen. Onderweg los je puzzels op en werk je samen om verder te komen. Je kunt je eigen puppy's maken, waardoor je de twee hoofdpersonages zelf kunt samenstellen. De demo is vanaf nu te spelen op Steam en geeft een voorproefje van de co-opgameplay. De ontwikkelaar heeft de demo ook gebruikt om feedback uit een eerdere playtest te verwerken. Spelers die in oktober al aan de playtest meededen, kunnen volgens het team rekenen op aangepaste graphics, nieuwe audio en muziek, soepelere bewegingen en verbeteringen aan de camera. Ook is er nieuwe content toegevoegd en zijn verschillende bugs opgelost.

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Haunted Paws verschijnt op pc, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5 en Xbox Series. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.

Bron: The Triple-i Initiative
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 225 reviews 3458 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

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Packshot Haunted Paws
Haunted Paws

Ontwikkelaar

LazyFlock

Uitgever

LazyFlock

Release

-

Platforms

PC
PS4
NSW
PS5
XBS
NS2
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