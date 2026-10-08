Haunted Paws krijgt demo en komt naar meerdere consoles
Wie wel zin heeft in een schattig avontuur met een duister randje, kan aan de slag met Haunted Paws. De co-opgame krijgt een versie voor consoles, en een gratis demo op Steam.
In Haunted Paws speel je samen met een vriend als twee puppy's die op zoek gaan naar hun vermiste baasje. Daarvoor trekken de honden een spookachtig landhuis in, waar verschillende monsters rondlopen. Onderweg los je puzzels op en werk je samen om verder te komen. Je kunt je eigen puppy's maken, waardoor je de twee hoofdpersonages zelf kunt samenstellen. De demo is vanaf nu te spelen op Steam en geeft een voorproefje van de co-opgameplay. De ontwikkelaar heeft de demo ook gebruikt om feedback uit een eerdere playtest te verwerken. Spelers die in oktober al aan de playtest meededen, kunnen volgens het team rekenen op aangepaste graphics, nieuwe audio en muziek, soepelere bewegingen en verbeteringen aan de camera. Ook is er nieuwe content toegevoegd en zijn verschillende bugs opgelost.
Haunted Paws verschijnt op pc, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5 en Xbox Series. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.
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