Haunted Paws biedt griezelig co-op plezier in mei 2027

De perfecte demo voor Halloween bestaat niet? Echt wel! Probeer nu Haunted Paws gratis uit vóór de release in mei 2027.

Ontwikkelaar LazyFlock laat middels een nieuwe gameplaytrailer, die werd vrijgegeven tijdens de Nintendo Indie World Showcase, weten wanneer men denkt de coöperatieve griezelgame uit te brengen. In Haunted Paws gaat een tweetal honden (of katten in een kostuum, maar daar praten we verder niet over) een spookhuis trotseren om hun baasje te redden. Samen moet je puzzels zien op te lossen, minigames voltooien en het plot achterhalen waar je favoriete mensenaap is gebleven. Wil je de titel alvast uitproberen? Dat kan zeker, want de demo is nu te spelen via Steam en de Nintendo eShop.

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Haunted Paws is beschikbaar in mei 2027 voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.