Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Nintendo Indie World Showcase oktober 2026

Haunted Paws biedt griezelig co-op plezier in mei 2027

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

De perfecte demo voor Halloween bestaat niet? Echt wel! Probeer nu Haunted Paws gratis uit vóór de release in mei 2027.

Ontwikkelaar LazyFlock laat middels een nieuwe gameplaytrailer, die werd vrijgegeven tijdens de Nintendo Indie World Showcase, weten wanneer men denkt de coöperatieve griezelgame uit te brengen. In Haunted Paws gaat een tweetal honden (of katten in een kostuum, maar daar praten we verder niet over) een spookhuis trotseren om hun baasje te redden. Samen moet je puzzels zien op te lossen, minigames voltooien en het plot achterhalen waar je favoriete mensenaap is gebleven. Wil je de titel alvast uitproberen? Dat kan zeker, want de demo is nu te spelen via Steam en de Nintendo eShop.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Haunted Paws is beschikbaar in mei 2027 voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Nintendo Indie World Showcase
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5771 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Haunted Paws
Haunted Paws

Ontwikkelaar

LazyFlock

Uitgever

LazyFlock

Release

-

Platforms

PC
PS4
NSW
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord