Hearthstone krijgt Monk in 2027 en nieuwe uitbreiding in oktober
De taverne opent in 2027 de deuren voor de Monk. Dat laat Blizzard weten tijdens de openingsshow van BlizzCon. De aankondiging volgt op een lading updates en gameplaytweaks en wordt vergezeld door een zeer fijne trailer.
Hearthstone is nog altijd springlevend. De in 2014 verschenen kaartgame is nog altijd het toevluchtsoord voor menig verveelde werknemer en heeft de afgelopen jaren meerdere updates gekregen. Toch is de Monk tot op heden een grote afwezige geweest. Daar komt in 2027 dus verandering in, want een grote update introduceert de koddige Monk. Hoe de klasse precies speelt en wanneer deze precies verschijnt, is vooralsnog niet bekend.
Mocht 2027 te ver weg voor je zijn, dan schuilt er wat moois voor je aan de horizon. Op 20 oktober 2026 lanceert namelijk de Hearthstone-uitbreiding ‘Reign of the Black Empire’. In de expansion gaan we van start met de goden C'Thun, N'Zoth, Y'Shaarj en Yogg-Saron en ervaren we hun heerschappij over Azeroth vanuit hun perspectief.
Daar stopt het nieuws over Hearthstone echter niet. Spelers krijgen vandaag ook al nieuwe content om mee aan de slag te gaan. De game is namelijk geüpdatet met vier nieuwe class sets. Deze class sets vertellen het verhaal van de ontsnapte gevangenen uit de Violet Hold en bestaan uit de sneaky Rogue, illustere Warlock, machtige Priest en krachtige Warrior.
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