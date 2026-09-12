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Hearthstone krijgt Monk in 2027 en nieuwe uitbreiding in oktober

Door Rudy Wijnberg
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De taverne opent in 2027 de deuren voor de Monk. Dat laat Blizzard weten tijdens de openingsshow van BlizzCon. De aankondiging volgt op een lading updates en gameplaytweaks en wordt vergezeld door een zeer fijne trailer.

Hearthstone is nog altijd springlevend. De in 2014 verschenen kaartgame is nog altijd het toevluchtsoord voor menig verveelde werknemer en heeft de afgelopen jaren meerdere updates gekregen. Toch is de Monk tot op heden een grote afwezige geweest. Daar komt in 2027 dus verandering in, want een grote update introduceert de koddige Monk. Hoe de klasse precies speelt en wanneer deze precies verschijnt, is vooralsnog niet bekend.

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Mocht 2027 te ver weg voor je zijn, dan schuilt er wat moois voor je aan de horizon. Op 20 oktober 2026 lanceert namelijk de Hearthstone-uitbreiding ‘Reign of the Black Empire’. In de expansion gaan we van start met de goden C'Thun, N'Zoth, Y'Shaarj en Yogg-Saron en ervaren we hun heerschappij over Azeroth vanuit hun perspectief.

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Daar stopt het nieuws over Hearthstone echter niet. Spelers krijgen vandaag ook al nieuwe content om mee aan de slag te gaan. De game is namelijk geüpdatet met vier nieuwe class sets. Deze class sets vertellen het verhaal van de ontsnapte gevangenen uit de Violet Hold en bestaan uit de sneaky Rogue, illustere Warlock, machtige Priest en krachtige Warrior.

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Bron: BlizzCon 2026
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 350 reviews 2589 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Hearthstone: Heroes of Warcraft
Hearthstone: Heroes of Warcraft

Ontwikkelaar

Blizzard Entertainment

Uitgever

Blizzard Entertainment

Release

12 maart 2014

Platforms

PC
Mob
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Reacties
Avatar Mark
Mark
lvl8 Achievement Hunter
2 uur geleden

Speel het niet vaak meer, maar ik heb er na 12 jaar nog steeds plezier mee. Hopelijk blijven ze het spel nog jaren ondersteunen!

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