Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Hell is Us krijgt gratis contentupdate in oktober 2026

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

De kiezelharde actiegame Hell is Us ontvangt in oktober 2026 een gratis update. Deze content arriveert tegelijkertijd met de Nintendo Switch 2-versie.

Hell is Us is precies een jaartje oud geworden (sinds gisteren) en daar staan uitgever Nacon en ontwikkelaar Rogue Factor natuurlijk graag even bij stil. De bikkelharde actiegame, waarin zowel snoeiharde combat als mysterieuze verhaalvertelling en vrijblijvende verkenning centraal staan, heeft inmiddels 1,5 miljoen spelers weten te bereiken. Niet slecht, zou je denken, maar Rogue Factor is nog lang niet klaar. Vanaf 8 oktober 2026 kunnen spelers namelijk genieten van een gratis contentupdate, waarin tien nieuwe 'Hollow Walkers' aan de game worden toegevoegd. Hierdoor gaat de variatie in vijanden flink omhoog.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Hell is Us is nu beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De Nintendo Switch 2-versie is dus ook verkrijgbaar vanaf 8 oktober 2026.

Bron: Nacon
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5421 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Hell is Us
Hell is Us

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Rogue Factor

Uitgever

Nacon

Release

4 september 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord