Hell is Us krijgt gratis contentupdate in oktober 2026
De kiezelharde actiegame Hell is Us ontvangt in oktober 2026 een gratis update. Deze content arriveert tegelijkertijd met de Nintendo Switch 2-versie.
Hell is Us is precies een jaartje oud geworden (sinds gisteren) en daar staan uitgever Nacon en ontwikkelaar Rogue Factor natuurlijk graag even bij stil. De bikkelharde actiegame, waarin zowel snoeiharde combat als mysterieuze verhaalvertelling en vrijblijvende verkenning centraal staan, heeft inmiddels 1,5 miljoen spelers weten te bereiken. Niet slecht, zou je denken, maar Rogue Factor is nog lang niet klaar. Vanaf 8 oktober 2026 kunnen spelers namelijk genieten van een gratis contentupdate, waarin tien nieuwe 'Hollow Walkers' aan de game worden toegevoegd. Hierdoor gaat de variatie in vijanden flink omhoog.
Hell is Us is nu beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De Nintendo Switch 2-versie is dus ook verkrijgbaar vanaf 8 oktober 2026.
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