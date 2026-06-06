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Het gaat van kwaad naar erger in Into The Unwell

Door Patrick Meurs

Heb je wel eens iemand helemaal naar de klote zien gaan en jezelf afgevraagd hoe het zo fout heeft kunnen gaan? Ik wel. Iedere ochtend, wanneer ik in de spiegel kijk. "Waar is het toch zo fout gegaan met deze coole kat?" Het is exact de vraag die de Day Of The Devs trailer van Into The Unwell wenst te beantwoorden.

Oké, je moet er wel even voor naar een obscuur steegje waar wat louche, geanimeerde figuren je uitnodigen voor een goed verhaal, maar dan krijg je wel in vogelvlucht te horen waar Into The Unwell om draait. Iets met een kat en verkeerde keuzes. Weet je, check de trailer vooral eventjes, dan wordt het vanzelf duidelijker.

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Mocht je na het zien van deze trailer zeggen "ja hallo, ik snap er nog steeds geen reet van", wees gerust. Je bent niet de enige. Maar dat is misschien ook wel de hele opzet van Into The Unwell. Waarom veranderen je voeten in dynamietstaven? Is een oversized lolly nu echt een ideaal slagwapen? Allemaal van die vragen die maar niet beantwoord worden. Maar als er iets is wat de trailer je op het hart drukt, dan is het wel dit: die vreemde "vrienden" van je zijn niet te vertrouwen en je medicatie ook niet.

Afijn, bedankt voor weer een dosis Into The Unwell. Dat houdt ons weer aardig gedrogeerd tot de release, welke na een change of plans niet meer in Early Access gaat, maar direct zijn 1.0 launch krijgt in 2027.

Bron: She Was Such A God Horse
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 125 reviews 813 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

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Packshot Into The Unwell
Into The Unwell

Ontwikkelaar

She Was Such A Good Horse

Uitgever

Coffee Stain Publishing

Release

2027

Platforms

PC
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