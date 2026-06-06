Het gaat van kwaad naar erger in Into The Unwell

Heb je wel eens iemand helemaal naar de klote zien gaan en jezelf afgevraagd hoe het zo fout heeft kunnen gaan? Ik wel. Iedere ochtend, wanneer ik in de spiegel kijk. "Waar is het toch zo fout gegaan met deze coole kat?" Het is exact de vraag die de Day Of The Devs trailer van Into The Unwell wenst te beantwoorden.

Oké, je moet er wel even voor naar een obscuur steegje waar wat louche, geanimeerde figuren je uitnodigen voor een goed verhaal, maar dan krijg je wel in vogelvlucht te horen waar Into The Unwell om draait. Iets met een kat en verkeerde keuzes. Weet je, check de trailer vooral eventjes, dan wordt het vanzelf duidelijker.

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Mocht je na het zien van deze trailer zeggen "ja hallo, ik snap er nog steeds geen reet van", wees gerust. Je bent niet de enige. Maar dat is misschien ook wel de hele opzet van Into The Unwell. Waarom veranderen je voeten in dynamietstaven? Is een oversized lolly nu echt een ideaal slagwapen? Allemaal van die vragen die maar niet beantwoord worden. Maar als er iets is wat de trailer je op het hart drukt, dan is het wel dit: die vreemde "vrienden" van je zijn niet te vertrouwen en je medicatie ook niet.

Afijn, bedankt voor weer een dosis Into The Unwell. Dat houdt ons weer aardig gedrogeerd tot de release, welke na een change of plans niet meer in Early Access gaat, maar direct zijn 1.0 launch krijgt in 2027.