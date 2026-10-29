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Nintendo Indie World Showcase oktober 2026

HYPERyuki: Snowboard Syndicate krijgt Switch 2-release

Door Amber Linders
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HYPERyuki: Snowboard Syndicate, een stijlvolle snowboardgame, is onderweg naar de Nintendo Switch 2. Dit laat ontwikkelaar Wabisabi Games weten aan de hand van een kersverse gameplaytrailer.

Eerder dit jaar had Wabisabi Design bekendgemaakt dat deze snowboardgame bestemd is voor de pc, PlayStation- en XBOX-consoles. Met een nieuwe trailer onthullen ze nu dat de game ook beschikbaar wordt gemaakt op de hybride console van de Japanse gamegigant. Nintendo Switch 2-spelers hoeven dus niet bang te zijn dat zij niet in een Godzilla-pakje op een bord door de lucht kunnen schieten.

Dat de game ook verkrijgbaar wordt gemaakt op de Switch 2, is niet het enige nieuws. We hebben nu een beter inzicht op wanneer de game gaat uitkomen. Begin 2027 snowboard je als één van de elf 3D, cel-geanimeerde personages met een ruime selectie aan boards.

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HYPERyuki: Snowboard Syndicate is beschikbaar in begin 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Wabisabi Design
Amber Linders
Amber Linders Trainee
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Packshot HYPERyuki: Snowboard Syndicate
HYPERyuki: Snowboard Syndicate

Ontwikkelaar

Wabisabi Games

Uitgever

Acclaim

Release

-

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
NS2
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