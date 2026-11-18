Klaar met al die gewelddadige games? Neem dan even de nieuwe beelden van Hounded in je op. In de game staat hond Duke centraal, een good boy die een bovennatuurlijk avontuur ervaart. De game stond al gepland voor een release op pc, maar nu maakt IMPRNT Studios bekend dat Hounded in 2027 ook naar PlayStation 5 komt!

Dat een game met een dier in de hoofdrol kan aanslaan, heeft Stray reeds bewezen. Dit keer is het echter de beurt aan Duke, de bordercollie die de hoofdrol in Hounded vervult. Duke is zijn baasje kwijt, maar is gelukkig niet bang aangelegd. De hond is voornemens zijn baas terug te vinden, maar dat leidt de trouwe viervoeter naar een bovennatuurlijk avontuur waarbij Duke toegang krijgt tot de 'Tide', een mysterieuze kracht. Ontwikkelaar IMPRNT is blij met de voortgang en geeft ons dan ook een kijkje achter de schermen, waarbij we zien hoe hondjes de audio verzorgen en diverse bordercollies dienen als bronmateriaal.

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Hounded staat gepland voor een release in 2027. De game verschijnt voor PlayStation 5 en pc.