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JRPG Rev. NOiR verder uit de doeken gedaan tijdens State of Play

Door Bram Noteboom
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Het is een goede dag om fan te zijn van de JRPG Rev. NOiR. Tijdens de State of Play, de post-show én Konami Press Start komt de game namelijk aan bod.

Er zijn diverse trailers vrijgegeven van de aanstaande PS5-release en in dit bericht verzamelen we de bulk ervan. Met zowel een focus op het verhaal als de gameplaysystemen is er weer genoeg om enthousiast over te worden, mits je deze Japanse role-playing games kan waarderen. Konami doet in ieder geval haar best om de game zo veel mogelijk in de schijnwerpers te helpen. De onderstaande trailers schetsen een duidelijk beeld, maar stay tuned. Straks pakken we ook nog de gameplaybeelden van de Konami Press Start erbij.

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Rev. NOiR is beschikbaar in 2027 voor de PlayStation 5.

Bron: State of Play
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5413 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Rev. Noir
Rev. Noir

Ontwikkelaar

Konami

Uitgever

Konami

Release

2027

Platforms

PS5
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