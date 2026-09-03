JRPG Rev. NOiR verder uit de doeken gedaan tijdens State of Play

Het is een goede dag om fan te zijn van de JRPG Rev. NOiR. Tijdens de State of Play, de post-show én Konami Press Start komt de game namelijk aan bod.

Er zijn diverse trailers vrijgegeven van de aanstaande PS5-release en in dit bericht verzamelen we de bulk ervan. Met zowel een focus op het verhaal als de gameplaysystemen is er weer genoeg om enthousiast over te worden, mits je deze Japanse role-playing games kan waarderen. Konami doet in ieder geval haar best om de game zo veel mogelijk in de schijnwerpers te helpen. De onderstaande trailers schetsen een duidelijk beeld, maar stay tuned. Straks pakken we ook nog de gameplaybeelden van de Konami Press Start erbij.

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Rev. NOiR is beschikbaar in 2027 voor de PlayStation 5.